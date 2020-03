Coronavirus: el gobierno analiza cómo facilitar el pago de jubilaciones

El presidente Alberto Fernández junto al Gabinete Económico analizan alternativas para facilitar el pago de los haberes a los jubilados, ya que la operatoria se complicó tras el cierre de las sucursales bancarias en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.



Esta mañana en Radio Con Vos, el jefe de Estado dijo que el cobro de jubilaciones es "un problema por resolver", y adelantó que están evaluando "habilitar unas cuantas sucursales de bancos", con "turnos para las cobranzas para que no se mezclen todos".



La reunión, que se lleva a cabo en estos momentos, tiene como objetivo principal tema jubilaciones y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Según adelantó Clarín, este miércoles los bancos que pagan jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, AUH, prestaciones por desempleo abrirán las sucursales y centros de pagos para que puedan cobrar por cajero sus beneficios los que no tienen tarjeta de débito o está vencida.

Jubilados: nuevos beneficios que ofrece el Banco Nación



Por otro lado, el gerente general de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Santiago Fraschina, dijo en El Destape que se sigue trabajando para establecer mecanismos que incluyan en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a aquellos beneficiarios que no tengan cuenta bancaria, "de modo que les llegue efectivamente el pago", probablemente a través del Correo Argentino o el Banco Nación.



Según datos publicados por el periodista Ismael Bermúdez, por la falta de tarjeta de débito o por estar vencida, más de 2 millones de personas no pueden hacer compras ni extraer dinero de los cajeros automáticos. Incluso los que sí la tienen realizan sus compras en efectivo, tienen la tarjeta de débito vencida y retiran del banco ( no del cajero automático) el dinero en efectivo.

Jubilados en cuarentena: qué alternativas poseen para operar

Además, en muchos barrios, los pequeños comercios solo aceptan el pago en efectivo. Este miércoles 1° de abril arranca el pago de las pensiones no contributivas contributivas (suman 1,5 millón) y el 8 de abril el pago de las jubilaciones a los $ 17.589, junto al pago del bono de hasta 3.000 pesos.

RI