Tras el polémico audio, Felicitas Beccar Varela se disculpó y amenazó con renunciar

por Ezequiel Spillman

Momentos de zozobra pasa por estos días la senadora bonaerense de Juntos por el Cambio, Felicitas Beccar Varela. Luego de que se difundiera un audio de su autoría donde planteó que la liberación de presos tiene que ver con armar "patrullas que amenacen a jueces y expropien el capital", envió un nuevo mensaje a sus compañeros de bloque y dirigentes para explicar lo sucedido.

En paralelo, con un ataque de furia, amenazó en los últimos días con renunciar a su banca de senadora. Está convencida que hubo “fuego amigo” en la difusión de su audio, que en rigor, según le explicó a todos sus colegas, fue enviado a sus hermanas.

El diputado provincial, Alex Campbell, quien la defendió tras el escándalo, intentó calmarla para que no llegue la sangre al río. En el entorno de la senadora provincial culparon a Jorge Macri, el intendente de Vicente López, quien apenas la conoce. “¿La operó su propia familia entonces? No le puede echar la culpa a nadie", apuntó un compañero del bloque.

María Eugenia Vidal dejó trascender su enojo con la polémica frase y su ex jefe de Gabinete, Federico Salvai, también medió para que el affaire de la senadora no escale y no provoque rupturas en el bloque. El poder vidalista en el Senador bonaerense es clave. Allí ostenta la mayoría de las voluntades y controla las decisiones que se toman. Por ello, el poder que tienen los senadores que conduce Roberto Costa.

Defensa. En este marco, Beccar Varela envió un segundo audio de Whatsapp a sus compañeros de bloque. En él les plantea: “Quería aclarar un poco el audio. Me hago cargo. Fue una conversación privada con mis hermanos después de una charla. Lamento que el nombre de Jorge (Faurie, ex canciller) este ahí. Es una opinión personal después de todo lo q venimos conversando, después de datos que se van a portando, pero no deja de ser una opinión personal, y una catarsis personal de domingo. No me interesa que se difunda mi nombre ni que siga adelante. Pero me hago cargo. Por eso, merecen saber de dónde sale, que todavía no sé, pero que nació de una conversación con mis hermanas”.

Es cierto, a pesar de haber sido parte del staff de Cris Morena en el programa “Jugate Conmigo” por Telefé, la senadora bonaerense mantuvo un cuidado perfil bajo desde que entró en política de la mano de Cambiemos. La difusión del audio de la joven de Pehuajó la devolvió a la primera plana de los medios de comunicación.