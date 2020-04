La legisladora Felicitas Beccar Varela denuncia que el Gobierno libera presos para "amenazar a jueces"

Felicitas Beccar Varela, senadora provincial de Juntos por el Cambio, denunció que el Gobierno nacional tiene un plan para liberar a los presos para formar “patrullas que amenacen a jueces” y expropien el capital; y que el coronavirus es utilizado como excusa para “fundir a las empresas” para luego estatizarlas.

“El coronavirus es una excusa para cerrar la economía, cerrar las fronteras y que todos los comercios e industrias fundan para luego empezar a estatizar. Compran las empresas a precio muy barato y si no te las puedan comprar te la sacan”, dijo la legisladora en un audio de WhatsApp que difundió el portal Infocielo este lunes 27 de abril.

Beccar Varela, que tuvo un pasado en el mundo del espectáculo en los '90 como integrante del exitoso Jugate Conmigo, aseguró que participó de una reunión por videoconferencia con el ex canciller Jorge Faurie. En ese encuentro, llegaron a la conclusión que “el default, no pagar la deuda externa, salirse del Mercosur y alinearse con el Grupo de Puebla, y fundir la Argentina” como parte de “un plan estratégico” del Gobierno de Alberto Fernández.

La senadora provincial sostuvo, además, que el kirchnerismo irá “por el sector agropecuario, que es lo poco que va a quedar en pie” y aseguró que los motines en cárceles de los últimos días forman parte también de un plan del gobierno. “Los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que los largan para tomar tu capital”, expresó, y subrayó: “Te van amenazando, no es joda”.

En el mismo sentido, afirmó que “la gente se va a empobrecer y de lo único que va a poder vivir es de la asistencia del Estado”, y argumentó: “Los pobres que ya son pobres se resignan y se acostumbran, el que era clase media -media baja- que tenía una emprecita o era monotributista va a pasar a depender de una asignación o lo que sea hasta tanto se reconstruya, eso va a ser la agonía eterna”.

En otro fragmento del audio, Beccar Varela aseveró que al Gobierno “no le importa la pobreza generalizada, le importa el poder y depender de Cuba y Venezuela donde los únicos ricos son los del gobierno asociados con cinco empresarios que tranzan a la corrupción, ese es el modelo al que vamos”.

Juntos por el Cambio rechazó la salida argentina de las negociaciones del Mercosur

La legisladora se refirió también a una reunión que mantuvo el bloque de Juntos por el Cambio con ministros del Gobierno de Axel Kicillof: "Es increíble ver la ideologización que tienen en el discurso, que cada vez que te hablan de salud te vuelven a repetir de los pobres, de los ricos que viajaron que trajeron el virus, que el capitalismo no supo responder al sistema... aunque no estemos hablando de economía, ellos te están planteando la ideología. Eso no tiene nada bueno para nuestro país".

Por último, la dirigente del PRO aseguró también que la oposición “no tiene espalda porque no la dejan actuar” y recalcó: “Estamos en una situación de descreimiento porque acabamos de irnos del Gobierno sin votos”. En este sentido, pidió “no creerse todo lo que están diciendo” desde el Ejecutivo Nacional. Y concluyó: “O nos levantamos rápido y nos despertamos o estos nos llevan puestos y terminamos en serio, bajo la excusa del coronavirus, como Venezuela. Estamos al borde de torcer el destino o levantarnos las cosas e irnos del país, porque vienen por todo”.

AB/FF