Macri se suma a una cumbre con diputados pero suspendió las reuniones del PRO

por Ezequiel Spillman

Mauricio Macri no abandona su actividad política. Tras haber participado de reuniones por videoconferencia con los líderes partidarios del PRO y de Juntos por el Cambio, se prepara para tener un encuentro con el bloque de diputados del partido que fundó.

La fecha, a confirmar en las próximas horas, será la semana que viene y supondrá la primera reunión, con el Zoom de por medio, del ex presidente con la bancada del PRO que conduce el peronista Cristian Ritondo.

El encuentro es parte de una serie que vienen organizando en el bloque de diputados nacionales y por el cual ya participaron María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Emilio Monzó, entre los más reconocidos. De hecho, también en la agenda están empresarios, economistas y otros dirigentes políticos, todos moderados por Ritondo.

En el encuentro con Monzó nunca se conectó Fernando Iglesias, uno de los más críticos del peronismo. “Como se acabó la globalización me quedé esperando el mensaje de Emilio Monzó”, bromeó el diputado nacional ante sus pares. Antes, tanto con Vidal, en un tono bien político, como con Larreta, en un tono más vinculado a la gestión del sistema sanitario, prácticamente no hubo deserciones. Eso sí: las filtraciones generaron algún enojo y alguna que otra salida temporaria del chat de Whatsapp.

En lo que refiere a la presencia del ex presidente, será una oportunidad para muchos de los diputados que no tienen línea directa con él. Sin embargo, por ahora al menos, las reuniones de la cúpula del PRO, en las que también venía participando Macri fueron suspendidas. La última, el domingo 12 de abril, no terminó bien: la tensión entre varios de sus integrantes obligaron a posponer el próximo encuentro para dentro de un par de semanas.

Las diferencias entre muchos de los integrantes del partido sobre los posicionamientos políticos con respecto a la pandemia de coronavirus pero, sobre todo, con respecto al Gobierno nacional se tornaron indisimulables.

