La alianza Juntos por el Cambio rechazó este sábado 25 de abril la decisión del Gobierno argentino de apartarse de las negociaciones en curso del Mercosur con Canadá, Corea y Singapur para alcanzar con cada uno de ellos acuerdos comerciales y advirtió que "para salir de la crisis se necesitan más mercados, no menos".

"La excusa dada de la pandemia no puede frenar negociaciones de largo plazo. La negociación por la deuda y sus dificultades tienen el efecto contrario. Argentina abriendo nuevos mercados ayuda, no entorpece la negociación", expresó el espacio opositor.

Tras conocerse la decisión de retirarse de las negociaciones, Juntos por el Cambio publicó una declaración firmada por el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; la titular del PRO, Patricia Bullrich; el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el senador y jefe de la bancada del PRO, Humberto Schiavoni; el presidente del PRO en Diputados, Cristian Ritondo; y el titular del Interbloque de JxC en la Cámara baja, el radical Mario Negri.

En el texto, los dirigentes consideraron "crucial mantener el despliegue de esfuerzos de coordinación en ámbitos de negociación multilaterales, regionales y globales", al señalar que "la recuperación económica del país y del Bloque requerirán nuevos mercados y nuevas posibilidades".

"Los desafíos no se podrán superar encerrando nuestra economía con modelos nacionalistas como los ocurridos en la debacle de 1929 que arrasó gran parte de la economía mundial y desembocó en la tragedia de la Segunda Guerra Mundial", subrayaron los opositores.

Según entendieron, "para salir de esta crisis, la Argentina necesita más mercados, no menos". "Para salir de la crisis, la Argentina necesita unir fuerzas con nuestros socios y no abandonarlos. Para salir de la crisis, la Argentina no puede tirar por la borda más de 30 años de esfuerzo en la construcción del Mercosur, impulsado por el presidente Raúl Alfonsín", agregaron.

ED/FF