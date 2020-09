Tandil se rebela: definirá con un "semáforo" propio cuándo cambia de fase

Desde este lunes 7 de septiembre, el municipio bonaerense de Tandil tendrá un nuevo sistema, con un modelo propio, para determinar las fases en las que estará el distrito en relación a la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus. Mediante la implementación de este nuevo sistema, Tandil no se regiría por las fases y criterios que dispuso la provincia de Buenos Aires al comienzo de la pandemia, lo que generó críticas desde la administración bonaerense.

Según detalló El Eco de Tandil, se trata de un sistema que fue consensuado “con los principales actores de los sectores representativos de la comunidad”, y que evaluará en base a estadísticas semanales los distintos factores de la situación sanitaria. Estará a cargo del Comité de Seguimiento del Covid 19 local.

Los parámetros de evaluación serán, en primer lugar, la cantidad de camas operativas disponibles -porcentaje de camas ocupadas, personal de salud disponible y tecnología sanitaria-, y por otro lado, se analizará la gravedad de los casos activos de coronavirus en el municipio: el comportamiento de la curva epidemiológica, los casos que requieren internación y los que transitan la enfermedad en su domicilio.

A partir de esos datos, se decidirá si es necesario restringir actividades, si se puede proceder con nuevas aperturas o se debe aminorar la circulación. De acuerdo a la información del medio local, el Comité “definirá semanalmente o de forma inmediata ante la existencia de un brote de contagio epidémico repentino, en que fase se encuentra el distrito”, entre las fases dispuestas se encuentran el “estadío verde, estadío amarillo y estadío rojo”.

El primero permite el funcionamiento de todas las actividades que hayan sido aprobadas con protocolo sanitario al 21 de agosto pasado. La fase “amarilla”, en tanto, dispone la reducción del factor ocupacional de las actividades mencionadas en un 50% respecto del autorizado al 21 de agosto.

Por último, el estadío rojo sólo habilita las actividades consideradas como esenciales, respetando el factor ocupacional en el estadio amarillo “y con un horario máximo de funcionamiento de hasta las 18 hs”. En este caso último caso, se aclara, “estará exceptuada de esa limitante la actividad de expendio de combustible, delivery, consultorios de profesionales de la salud, laboratorios y centro de diagnóstico, los cuales mantendrán el horario autorizado al 21 de agosto de 2020”.

Miguel Lunghi, Intendente de Tandil, sostuvo que este nuevo sistema “servirá para reforzar la salud”. “A partir del trabajo conjunto de todos, los distintos sectores económicos, sociales, productivos, el Municipio, los especialistas y expertos, hemos tomado la decisión de avanzar en este sistema para Tandil que va a servir para cuidarnos más, reforzar la salud y planificar y ordenar el futuro”, dijo.

Rechazo de la Provincia

La decisión del Municipio de establecer un modelo de fases propio, independiente de la coordinación provincial, generó rechazo y desaprobación en la administración del gobernador Axel Kicillof. “La primera impresión es que el intendente ha tomado la decisión de romper con la Provincia y la Nación el trabajo que se estaba llevando adelante”, apuntó Teresa García, ministra de gobierno bonaerense.

Al considerar que es un acto de "irresponsabilidad y tozudez", la funcionaria resaltó que el gobierno nacional estableció un sistema de fases, como así también el gobierno provincial. Por ese motivo consideró que “es una incoherencia” que Tandil desmienta una ruptura con la provincia al plantear que llegó a un sistema propio en base a una reunión “con 100 personas, que no se sabe de la representatividad de los mismos”.

García mostró preocupación por los contagios en el distrito, que suman 139, y analizó que no es el momento para este nuevo modelo. “Me parece que es un momento donde la responsabilidad institucional tiene que ser máxima y coordinada con la Provincia y Nación como vienen haciendo todos los municipios y provincias. Parece que declararon la República Independentista de Tandil, me parece que no es el momento para discutir esto”, dijo la ministra al mencionado medio.

