Daniel Gollán, ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, salió al cruce de Elisa Carrió por sus cuestionamientos a la vacuna rusa Sputnik-V que el Gobierno nacional aplica en todo el país en busca de contener el avance del coronavirus. El funcionario de Axel Kicillof sostuvo que las denuncias de la líder de la Coalición Cívica-ARI forman parte de la campaña electoral, y sostuvo: "Carrió está absolutamente descalificada para hablar de estos temas porque no entiende nada".

"Estamos en año electoral y Elisa Carrió y toda esa gente de la Coalición Cívica la única campaña política que saben hacer es 'denuncismo'. Tiene que empezar a hacer campaña política, como no se les va a caer una sola idea de nada. Lo único que saben hacer es denuncias falsas, lawfare", reprochó el titular de la cartera sanitaria bonaerense este viernes 15 de enero en diálogo con Las primeras noticias, ciclo que se emite por AM 750. "Está absolutamente descalificada la doctora Carrió para opinar sobre estas cosas porque no entiende nada", agregó Daniel Gollán.

Cruce entre Gollan y Yeza, en medio de la suba de casos en la Costa

Las críticas de Carrió a la vacuna rusa

Lilita, que podría ser candidata en la provincia de Buenos Aires este año y ya blanqueó su intención de postularse a "gobernadora", cuestionó esta semana en duros términos la campaña de vacunación incipiente que impulsa el Ejecutivo nacional. En particular, apuntó a las dudas sobre la vacuna desarrollada por el centro ruso Gamaleya

"El gobierno nacional no ha tenido la más mínima seriedad en el tema de la vacuna. Jamás me pondría la vacuna por que no hay información clara", lanzó Carrió este jueves en una extensa entrevista con La Rosca (TN), y denunció: "Yo sé que ha sido un negocio entre Cristina Fernández de Kirchner y los rusos".

"Nosotros estamos haciendo las cosas, hicimos los pedidos de interpelación a Ginés González García, hicimos una denuncia contra la ANMAT y Ginés", agregó, y sostuvo que la vicepresidenta "impuso la vacuna rusa". "Eso no hay que olvidarse. Es en el mismo eje que Venezuela. Estamos en una alianza geopolítica muy peligrosa", advirtió

Relajamiento, vacuna y clases

Además de las críticas a Carrió, Gollán se refirió también a la situación epidemiológica del coronavirus en la provincia de Buenos Aires, luego de que Argentina superara esta semana los 45 mil muertos por la pandemia. El titular de la cartera sanitaria bonaerense habló del "relajamiento" por las fiestas de fin de año, de la campaña de vacunación y de la vuelta a clases presenciales.

"Hace una semana, los indicadores dejaron de crecer a la velocidad que lo venían haciendo", dijo Gollán sobre los contagios de COVID-19, y admitió que en las fiestas "hubo un relajamiento, un cierto desahogo por parte de la sociedad".

"Es notable la diferencia en el comportamiento en las playas que vimos en la última semana. Pareciera que después del relajamiento de fin de año, subimos la guardia. Eso se está reflejando en los números", comentó el ministro de Salud bonaerense. Además, afirmó que "la gente está entendiendo que con cuidados se pueden hacer muchas cosas" y advirtió: "El que haga macanas, van a tener que pagar $3 millones en multas".

Gollán anticipó que en los próximos meses habrá "una batalla entre la vacunación, los cuidados y la circulación del virus". Sobre la reaperturas de escuelas, sostuvo: "Kicillof dijo claramente que la presencialidad van a retomarse cuando haya medidas de seguridad". "Si logramos avanzar bien con la vacunación, esos objetivos son posibles", concluyó.

FF