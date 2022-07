Daniel Scioli: "No me siento eyectado del Gobierno"

Daniel Scioli duró 45 días como ministro de Desarrollo Productivo. Antes de volver a Brasilia para seguir su trabajo como embajador, aclaró que no se siente "eyectado" de la gestión. "Sigo trabajando en el Gobierno, ahora cumpliendo otro rol y haré todo lo necesario para ayudar”, dijo el funcionario.

“A mi me pidieron en su momento que me haga cargo del ministerio (de Desarrollo Productivo) y no dudé, y ahora que se hace una reestructuración se analizaron distintas posibilidades, pero yo siento que hay que ir a una integración total con Brasil”, dijo sobre su paso fugaz por el gabinete frentetodista.

Además, respaldó las medidas de modificaciones en el gabinete al indicar que “todos estos cambios están enfocados a solucionar estas dificultades, y yo siempre estaré para colaborar y ayudar”.

En la misma línea, aclaró que sigue "trabajando en el Gobierno, ahora cumpliendo otro rol y haré todo lo necesario para ayudar”.

Scioli había reemplazado hace 45 días a Matías Kulfas como ministro de Desarrollo Productivo. Esto fue tras la renuncia de ese funcionario. Ahora, tras la reestructuración del gabinete, vuelve a ocupar su rol como embajador argentino en Brasilia.

La amistad de Scioli con Alberto Fernández

Luego de su rápida salida del Gobierno, la relación entre Scioli y Fernández era una incógnita. Sin embargo, aclaró que tiene “la mejor relación personal” con el Presidente.

“Somos amigos, tuvimos una conversación muy buena. Estuvimos evaluando alternativas y llegamos a la conclusión de que siga con mi rol en Brasil. La economía va a tender a normalizarse, a mejorar, no tengo dudas”, subrayó.

La vieja enemistad entre Sergio Massa, quien ahora tomará el ministerio que estaba a su cargo, y Scioli no le dejó demasiada opción al nuevamente embajador en Brasil. Según trascendió, en ningún momento se analizó la posibilidad de que ambos funcionarios convivan en la misma cartera.

AR CP