Gabriel Mariotto: "CFK eligió al que menos poder tenía y ahora estamos padeciendo las consecuencias"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), el ex vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, Gabriel Mariotto, y dijo que “Cristina eligió a Alberto” y todos lo aceptaron “porque la urgencia era ganarle a Macri”.

¿Alberto Fernández entregó al gobierno? ¿Hay una pérdida de poder del presidente y de la vicepresidenta? ¿Hay un poder de Sergio Massa sobredimensionado por la prensa?

Hay una crisis profunda en el país de la que el gobierno aún no encontró la vuelta para dar cuenta de un rumbo. Hubo cambios de nombres que continúan pero si no se discute un programa, todo estará sometido a lo individual. Eso no es lo que pretendemos. El FdT como frente electoral adolece de la falta de discusión de un plan. Ese es el problema cuyas consecuencias estamos padeciendo a dos años del gobierno de Alberto Fernández.

¿Te referís al Frente de todos que no es solo un problema de Alberto Fernánandez y Cristina Kirchner?

Si, porque el gobierno es de ambos. Pero el FdT es un triángulo de poder entre Cristina, Alberto y Massa. A veces con Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Pero el resto de las fuerzas que componen al FdT, sean intendentes, gobernadores, movimientos políticos y sociales, organismos de DDHH, centrales obreras, no son convocados jamás a una mesa para discutir un programa. Eso lo venimos reclamando desde antes que Cristina anuncie a Alberto como presidente en la fórmula.

Ella había dicho en su presentación en Chaco aquella vez, que podría haber elegido a alguien con peso político propio, como a alguien de la CGT, o a un líder como podría haber sido Sergio Massa, pero eligió a quien no lo tenía, por Alberto Fernández...

CFK eligió al que menos poder tenía y ahora estamos padeciendo las consecuencias. Eso subraya su error en la elección del candidato, no solo por la falta de poder, sino por la metodología. Las PASO tienen reglas de juego edificantes a la hora de elegir un candidato en un espacio ampliado. En la resignación del gobierno de Macri, cuando muchos dirigentes del peronismo planteaba que había que pensar en el 2023 porque el 2019 estaba perdido, momento en el que Macri ya había firmado la deuda con el FMI y el pacto fiscal, parecía que había macrismo por mucho tiempo. Planteamos un grito de rebeldía que era: "Hay 2019". Para ese momento, teníamos en la mira la unidad del frente con todas las reglas que imponen las PASO, con un programa integrador del frente. Pero todo eso quedó obviado en el tuit cuando Cristina eligió a Alberto y todos aceptamos porque la urgencia era ganarle a Macri pero hoy padecemos esa falta de aspectos formales y profundos en la construcción política. Seguimos siendo un frente electoral y no un frente político.

¿Massa tiene poder? Duhalde decía que Alberto no tiene poder y que Massa y Cristina sí, pero ambos piensan diferente.

En el amplio abanico del frente nacional y popular, el poder radica en su base social que son múltiples sectores.

¿Y podríamos llamarlos "votos"?

En los votos que avalan el rumbo de un modelo de país. Las elecciones, tanto cuando gana Macri o el peronismo, se gana por poquito. Todos nos necesitamos y nadie gana solo. Sergio Massa tiene una cuota aparte a partir de lo que ha construido con el Frente Renovador y Cristina tiene otra cuota un poco más grande. Pero todos se necesitan. Pero cuando se apoderan del Frente de Todos tres dirigentes y los demás estamos condenados y no somos consultados. Interpreto que los gobernadores solo estamos para la foto y eso es una degradación a la construcción político. Es importante escuchar a todos. Massa tiene poder pero no le alcanza.

¿Massa tiene más poder que Alberto Fernández?

Quiero ser respetuoso de su figura pero CFK dijo que lo eligió porque no tenía poder. La falta de poder radica en que fue elegido presidente pero no legitimó un programa. Después comete el grave error de estar en el ejercicio de la presidencia y decir que su plan es no tener plan. Es importante considerar el voto popular para poner un programa.

¿Suplanta el no tener poder cuando él explica que si crece, rompe con Cristina?

No, ese es un problema de otro orden. El poder es llevar adelante el programa que el pueblo aspira.

Fuiste vicegobernador de Scioli. Comenzaste tirante y terminaste en una relación de mutuo respeto. ¿Qué pensas de lo que pasó con él?

Lo respeto y lamento que no haya podido ganar la elección en el 2015 porque el retroceso para la Argentina con la deuda externa y la crisis social ha sido muy grande. Es un hombre que con su trayectoria y caudal electoral tiene una densidad política fuerte. Estas idas y vuelta de asumir un rol y dejarlo es un manoseo muy grande que Daniel no debería haber permitido. La alternativa que le quedaba era la renuncia. Decir que no es edificante. El peronismo es maltratador.