Parte de los dirigentes que integran el kirchnerismo duro se pronunciaron sobre la designación de Sergio Massa a cargo de las carteras ministeriales de Economía, Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca, sumando halagos pero también críticas.

Uno de ellos fue el titular de la CTA, Hugo Yasky, que esta semana ya se había pronunciado a favor del aterrizaje del tigrense en la Casa Rosada para darle más espalda a un Gobierno deshilachado.

En diálogo con Alocarla, por El Destape Radio, consideró "necesarios" los cambios en el interior del Poder Ejecutivo y habló de "abrirle paso a la política" por encima de la tecnocracia económica, una etapa que consideró agotada.

Sergio Massa se reunió con Alberto Fernández en Olivos y asume la próxima semana

"Es una figura que tiene porte político, la experiencia necesaria. En Diputados condujo en condiciones difíciles para nosotros", consideró Yasky.

Para el diputado nacional, cercano a Cristina Kirchner, el cambio de gabinete "es una apuesta fuerte a recuperar la iniciativa política". Y consideró que el Frente de Todos está "poniendo en juego las referencias más fuertes porque la situación lo amerita, nos quieren llevar puestos".

El ex vicepresidenta Amado Boudou también halagó la llegada de Massa como "superministro". "Tiene un conocimiento profundo del funcionamiento del Estado. Nadie le va a poder mentir. Ha sido Jefe de Gabinete y ha estado al frente de la ANSES”, dijo. Ambos se conocen desde que el marplatense arribó a la ANSES, en plenos años cristinistas.

“Estuvo al frente de un municipio, algo que me parece fundamental. A veces no se le presta atención a la tarea política y operativa de la gestión en un municipio porque tiene que recaudar, no solo aplicar los fondos. Tiene que administrar la situación cercana al vecino. Esa experiencia para mí es importantísima”, consideró Boudou en diálogo con Somos Radio.

Los halagos no terminaron allí. “Sergio Massa es el que mejor puede describir la cuestión política en los distritos de la Argentina y tiene importante relación y conocimiento con el mundo de la producción de las finanzas y global”, agregó el integrante de Soberanos, espacio crítico de la administración de Alberto Fernández.

Allí, en Soberanos, Boudou comparte lugar con la ex embajadora kirchnerista Alicia Castro, quien también hizo mención al nombramiento de Massa pero con menos condescendencia. "Massismo. Los q esperan la reforma de la Justicia y el fin de los “sótanos de la democracia” con Sergio Massa, el admirador de Stornelli y el socio de Gerardo Morales tendrán que seguir esperando. O construir una alternativa", cuestionó.

En otro tuit, se refirió al regreso de Daniel Scioli desde la cartera de Producción a la Embajada de Brasil como una "forrada" por parte del Gobierno Nacional.

Encuesta: cuánto mide Sergio Massa frente a Alberto Fernández y Cristina Kirchner

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, expresó que ve con "optimismo" el cambio generalizado en el Poder Ejecutivo porque “la última semana fue un verdadero despelote”.

“El dólar estaba incontrolable. Creo que la designación de Massa trajo un poco de calma y aporta a la reorganización. La llegada de Massa va a permitir reconducir una gestión que en términos económicos era deficiente”, ahondó en diálogo con Navarro 2023 por El Destape.

Sin embargo, agregó una cuota de cautela a la designación del líder del Frente Renovador. “No le podemos pedir a Massa que sea un súper héroe. También va a necesitar la no agresión de ciertos sectores de la oposición”, consideró.

GI/ff