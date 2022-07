Amado Boudou celebró la llegada de Massa al Gobierno: "Tiene conocimiento profundo del Estado"

La llegada del diputado Sergio Massa como funcionario en el Gobierno nacional ha generado repercusiones en todo el arco político.

El ex vicepresidente, Amado Boudou, públicamente crítico de la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández, expresó su adhesión a la incorporación del referente del Frente Renovador.

“Massa tiene un conocimiento profundo del funcionamiento del Estado. Nadie le va a poder mentir. Ha sido Jefe de Gabinete y ha estado al frente de la ANSES”, comentó el ex ministro de Economía en declaraciones a Somos Radio.

Y agregó: “Estuvo al frente de un municipio, algo que me parece fundamental. A veces no se le presta atención a la tarea política y operativa de la gestión en un municipio porque tiene que recaudar, no solo aplicar los fondos. Tiene que administrar la situación cercana al vecino. Esa experiencia para mí es importantísima”.

Según Boudou, “Sergio Massa es el que mejor puede describir la cuestión política en los distritos de la Argentina y tiene importante relación y conocimiento con el mundo de la producción de las finanzas y global”.

Las ambiciones de Sergio Massa, según Boudou

“Está claro que puede tener otro sistema de relaciones, pero es una persona que ha demostrado en el tiempo que ha buscado una carrera política vinculada con llegar al máximo lugar del poder. En ese camino me abre una esperanza de idas y vueltas con su sistema de relaciones”, afirmó el ex vicepresidente.

En lo económico, el vicepresidente en el segundo mandato de Cristina Kirchner expresó que “Massa no estaba de acuerdo cómo se estaba llevando adelante el acuerdo con el FMI, tenía en la cabeza un acuerdo a 10 años pero con 2 años de gracia, que cambiaba sustancialmente lo que habría sucedido”.

