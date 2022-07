"Peronista de corazón": Sergio Massa, el superministro que aún sueña con ser presidente

Hace una década, Sergio Massa era uno de los hombres fuertes en el Conurbano bonaerense del kirchnerismo, el movimiento que decidió abandonar porque, según explicó entonces, solo representaba “el pasado" y vivía atrapado en la "lógica de la confrontación".

Sin embargo, el nuevo superministro de Alberto Fernández se sigue considerando un "peronista de corazón", un sentimiento que conserva hoy, cuando forma parte del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Hijo de familia de clase media, militó en la Unión del Centro Democrático (UceDé), un partido liberal y conservador del cual surgieron muchos cuadros polítucos que terminaron pasando al peronismo de Carlos Menem y Eduardo Duhalde en los ‘90.

Alberto Fernández reestructuró el Gabinete y Sergio Massa será "superministro"

En 1999, a los 27 años, abandonó la carrera de Derecho en 1999 y se lanzó a la política con el Partido Justicialista para ganar ese año un escaño en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

En 2002, durante el gobierno de Duhalde, se convirtió en el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), cargo que retuvo al llegar Néstor Kirchner a la presidencia.

En las elecciones de 2007, representando al Frente para la Victoria (FPV), Massa logró convertirse en el intendente de Tigre, cargo al que renunció a los pocos meses cuando Cristina Kirchner lo reclutó como jefe del Gabinete. Massa desempeñó esta función durante un año, tiempo en el cual se mostró como un cristinista ferviente.

La ruptura con el gobierno y su enfrentamiento con los “ñoquis de La Cámpora”

En julio de 2009 retornó a la Municipalidad de Tigre, donde fue reelegido dos años después. A mediados de 2013, una larga serie de enfrentamientos con el oficialismo condujo a Massa a su ruptura con el kirchnerismo y se puso al mando del opositor Frente Renovador.

En 2010, el portal Wikileaks reveló informaciones que vinculaban a Massa con la embajada estadounidense y, de acuerdo a los cables, calificó a Néstor Kirchner como un “cobarde” y un “perverso”.

Denunciado como "traidor" por La Cámpora, pero seguido por figuras de nivel como Felipe Solá y Roberto Lavagna, provenientes del duhaldismo, en 2015 Massa lanzó su precandidatura a las primarias PASO en las que resultó ganador sobre el peronista cordobés José Manuel de la Sota.

Durante la campaña, en la que se presentó con De la Sota como compañero de fórmula, Massa advirtió reiteradamente que no era kirchnerista y que Daniel Scioli sin dudas dejaría el poder en manos de La Cámpora.

En 2013, su victoria en las elecciones legislativas, según el massismo, frenó la reelección indefinida que buscaba la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En abril de 2015 Massa y De la Sota formaron la coalición Unidos por una Nueva Alternativa (UNA). “Voy a ser presidente de la Nación, porque me da asco la corrupción. No les tengo miedo”, dijo. “Voy a barrer a los ñoquis de La Cámpora que nos quieren dejar”, aseguró durante la campaña.

En la primera vuelta electora, Massa obtuvo el 21,34% de los votos y conservó el tercer lugar en las elecciones del 22 de noviembre: Macri se convirtió en el presidente con el 51.40 de los votos frente al 48,6% del Scioli.

Alianza con Cristina Kirchner y Alberto Fernández

El fundador del Frente Renovador mantuvo sus esperanzas de ser presidente hasta 2019, cuando una alianza histórica del peronismo, liderada por Cristina Kirchner, llevó a Alberto Fernández al primer Diputados en diciembre de 2019.

Massa aseguró entonces que para la construcción del Frente de Todos hubo que "resignar" cuestiones "individuales", pero resaltó: "A mí ya en algún momento me tocará o no (ser Presidente), pero uno no tiene que pensar en términos individuales".

Sus antiguos socios le dieron la espalda con feroces críticas. La líder del GEN, Margarita Stolbizer, dijo que el acuerdo electoral que selló Massa con el kirchnerismo es un "retroceso en su carrera" y "le hace daño a él mismo".

"Me da pena ver a Massa con La Cámpora porque pensaba que era un dirigente que podía plantear futuro y algo superador. Y verlo mezclado en eso que no hace más que garantizar un esquema de poder que busca impunidad a mí me preocupa mucho, pero cada uno es artífice de su destino", dijo Juan Manuel Urtubey.

Desde entonces, y especialmente durante los últimos meses, Sergio Massa ejerció como el elemento aglutinador de un más que frágil Frente de Todos, aunque defiende que el gobierno Fernández-Kirchner tiene "una disputa de programa" y no de liderazgo.

Durante la AmCham Summit 2022, el evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos Massa afirmó que no es "presidenciable" para 2023 y explicó que se pasó 20 años de su vida poniéndose "objetivos hacia delante" que no le permitieron "disfrutar de lo que hacía" por "estar pendiente" de su carrera política.

La designación de Massa en Economía ocurrió semanas después del anuncio de un congreso partidario en el que las bases del Frente de Renovador le pedirían a su jefe que se desmarque de las internas del Frente de Todos y se dedique a su propia construcción política personal.