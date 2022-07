El referente político de Soberanos, Gabriel Mariotto, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y destacó que "no mejoró la situación económica con respecto a la gestión de Mauricio Macri". A su vez, elogió a Silvina Batakis como "una mujer con todas las condiciones para ser una gran ministra de Economía", aunque también reconoció que "su discurso fue en sintonía con los planteos de Guzmán".

¿Qué dice el silencio de Cristina Kirchner y sobre el discurso de Silvina Batakis?

Soy uno de los que más se preocupó con el nombramiento de Guzmán. El rumbo económico del Frente de Todos ya tenía un objetivo que a muchos nos molestaba, que es el acuerdo con el FMI. Más allá de los logros académicos de Guzmán, venía a cumplir con la misión de cerrar el acuerdo con el Fondo y eso ató de pies y manos el desarrollo de las futuras generaciones.

Había que auditar la deuda y recurrir a la Corte Internacional de Justica para dirimir el conflicto. Es el único acuerdo que pasó por el Congreso. Con la llegada de Batakis se da una condición elogiable, ella no pertenece a ningún sector del espacio financiero. Es una economista con grandes convicciones y capacidad, pero si no hay políticas para hacer una transformación, se va a repetir en el discurso del otro día. Necesitamos una ministra de Economía, no de dólar. Tiene las condiciones para serlo, pero sola no va a poder patear el tablero.

¿Qué recuerdo tenés de la gestión de Batakis en la provincia de Buenos Aires?

Es una muy buena persona, profesional de excelencia y formada. Es una mujer con todas las condiciones para ser una gran ministra de Economía. El problema es que la ley de entidades financieras, que continúa desde la dictadura militar, permite que el ahorro de las familias argentinas se fugue o vaya a a la especulación financiera. Hay que modificarla para que no se vaya lo que se genera acá.

¿Qué puede aportar Daniel Scioli?

Scioli le dio al gobierno su densidad política fuerte, le tengo mucho afecto y valoro lo que hizo en Brasil. Los cambios de ministros, si no hay una discusión sobre el rumbo, son cambios de nombres y no de temas. Lo dijo Cristina también, hay que hablar de los temas y no de las caras. Lo dijimos pero no se dio un ámbito para discutir con las fuerzas políticas el rumbo de la Nación.

Te sorprende que, los que criticaban a Guzmán, ahora estén en silencio? ¿Hay una continuidad de ideas?

Batakis tiene condiciones personales para no repetir el camino que trazó Martín Guzmán. Hasta ahora no lo demostró porque su discurso fue en sintonía con los planteos de Guzmán, con el aumento brutal de tarifas y el acuerdo con el Fondo.

Nuria Am (NA): ¿Quién puede ser el candidato del peronismo en el 2023?

Antes de elegir a Alberto propusimos un formato que también sirve para el 2023, con reglas del juego claras y un programa de gestión, que fue lo que no tuvo el Frente de Todos. Aceptamos la decisión de Cristina en su momento por la urgencia de ganarle a Macri, pero ahora hay que discutir un decálogo de políticas públicas. De ese programa tienen que salir los emergentes.

NA: ¿Cómo evalúa la gestión actual en comparación la de Mauricio Macri?

No mejoró la situación económica con respecto a la gestión de Macri. El peronismo tiene que generar trabajo y gobernar. Este Gobierno no hizo lo que debería hacer alguien que vino a reconstruir el país, después de que lo fundiera Macri. No se encontró el rumbo y se legitimó la deuda sin auditarla. Lo votaron en el Congreso y parecía que estaban formando el Partido Único del Fondo.

