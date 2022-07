El Gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Claudio Zuchovicki, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y señaló que el discurso de Silvina Batakis fue "más realista". Además afirmó que "el mundo entendió que la inflación se ataca bajando el déficit fiscal " y puso en duda "si están en condiciones políticas de poder implementar más austeridad fiscal". A su vez, evitó poner como excusa el contexto internacional.

El discurso de Silvina Batakis, ¿te pareció más ortodoxo de lo que esperabas?

Citando una frase del gran Juan Carlos de Pablo, él dice que "Argentina produce noticias todos los días, novedades ninguna". Hay un par de cosas interesantes. La primera es entender el equilibrio fiscal, que hace mucho tiempo no se lo mencionaba, y me parece muy relevante porque es una de las principales causas hoy que genera emisión monetaria. En ese sentido, es una novedad. En segundo lugar, terminan avanzando sobre la segmentación de tarifas y eso también, dentro de todo, es eliminar un poco el déficit fiscal porque vas a gastar menos en subsidios. Pero no sé si es novedoso porque se supone que la administración pública debería ser ordenada. Uno delega el poder para que lo ejecuten bien y no para que mal gasten.

Del resto, hay que ver la implementación porque tiene algunas imprecisiones. Este último mes, las materias primas cayeron más del 20% y lo que más bajó, en un 40%, fue el gas natural. Si nosotros creemos que realmente el problema inflacionario argentino es solo el contexto internacional, es un problema serio de diagnóstico. Una cosa son los precios altos, que fue un problema mundial, y otra cosa es la inflación, que es la suba sostenida de todos los precios de la economía. Esa diferencia, si es un tema de diagnóstico, estamos complicados.

También bajaron el trigo, la soja y un montón de productos en los últimos tiempos porque el mundo entendió que la inflación se ataca bajando el déficit fiscal y empezaron a tener cierto éxito en eso. Seguir acusando al mundo o usarlo de excusa por lo problemas de hoy es un error de diagnóstico.

¿La escuchaste a Batakis decir eso?

Cuando le preguntaron por la inflación y por qué no cumplían las metas con el Fondo dijo que es algo ocasional que tienen que arreglar. Mi ideología, lo que aprendí, es que el principal motivo que genera inflación es el exceso de emisión monetaria. Si emito más y no produzco, más pesos para menos productos genera más inflación. Ese déficit fiscal se genera porque gastamos mucho más de lo que nos ingresa y no hay nadie que lo quiera financiar por cómo tratamos a los acreedores siempre en Argentina.

¿Te parece que su discurso fue más de centro?

Al principio sí, cuando habló del déficit y el equilibro fiscal. No sé si fue ortodoxa, pero sí más realista. Guzmán también decía eso, pero una cosa es lo que dicen y otra lo que ejecutan. La pregunta sería si están en condiciones políticas de poder implementar más austeridad fiscal. Todos los países tiene déficit fiscal, pero tiene gente que se lo financia. Acá nadie quiere eso porque incumpliste o maltratarte al que te prestó muchas veces. Para ejecutar un plan doloroso de ajuste fiscal necesitás un poder político enorme y muy pocas veces se dio en nuestra historia.

