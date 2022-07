Eduardo Valdés: "Batakis demostrará que también es fiscalista"

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos, dio su mirada respecto de cómo será la nueva ministra de economía, Silvina Batakis: “Demostrará que también es fiscalista”, expresó.

Silvina Batakis, a quien le presentaste su libro Construir un horizonte de futuro en 2019, ¿quién es? ¿Qué podemos esperar de ella?

Batakis es una persona llena de humanidad, tiene un saber académico importante, es doctora en Economía pero aquel día, en el que presentamos ese libro, yo era el presidente del Instituto de Altos Estudios Juan Perón, que fundó Antonio Cafiero y que, cuando Antonio estuvo mal de salud, su familia me pidió que me ponga a cargo.

Fue impresionante cómo habló Batakis allí en la presentación. Yo le dije que hacen falta economistas que hablen como ella y se les entienda todo. En tiempos difíciles para la economía argentina, solamente un cuadro político militante puede decir inmediatamente que sí. Los demás estaban peinados, por si acaso, pero tenían que poner condiciones.

A Silvina le dieron la camiseta y salió a la cancha sin condiciones, eso vale mucho. Ojalá el mercado le permita ser Silvina Batakis. Ella ha sido economista en Buenos Aires, durante la crisis de las hipotecas, y con pocos recursos la provincia no estalló. Gracias a eso el candidato a presidente Daniel Scioli perdió por un punto y medio esa elección.

Durante los años del macrismo ella fue una militante 24/7. Ha sido secretaria de Provincia y lo cuento porque tiene agenda y sabe de qué se trata. No hay que enseñarle a tocar los botones, llega y no va a perder tiempo aprendiendo. Tengo un gran concepto humano y técnico de ella.

Tuiteaste después de la reunión en Olivos entre Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, "El Frente de Todos más unido que nunca". ¿Es un deseo, una realidad? ¿Por qué lo percibís ahora y no hace un tiempo?

Ese día tuiteó porque todos decían que no iban a reunirse post Guzmán. Fueron horas duras para nosotros. Con este Gobierno jugamos todo lo que tenemos y cuando me enteré que se reunieron los tres, lo tuitié. Estuvimos reunidos en Tucumán, el 9 de juli,o acompañando al Presidente. La única verdad, que es la unidad, está en la fortaleza. A veces se me escapan tuits, soy emotivo.

¿Qué diferencias tiene Silvina Batakis con Martín Guzmán? Marcó cierta continuidad pero tiene una experiencia de calle que no tenía Guzmán.

Silvina demostrará que también es fiscalista y que no le gusta trabajar con mucho déficit fiscal, pero tratará de poner la macroeconomía en sintonía con las medidas bases para que se pueda desarrollar bien y no con estas subas de divisas exageradas. Ella siente que este tiempo no tiene que durar más de 15 o 20 días. Se basa en la tranquilidad de la economía y en ver cómo se frena la inflación para que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios no nos devore.

¿Cuál es el error de Guzmán? ¿Por qué Batakis puede o podría y Guzmán no? ¿Tiene que ver con la unión entre el Presidente y su vice?

No quiero hacer leña del árbol caído. Había una crisis política que incidía en las políticas de Guzmán. No era un hombre de mala fe. El hecho de no haber estado en la Argentina y de no tener ese conocimientos de las personas y, quién es quién en el sistema político y económico del país, en eso Silvina tiene un agregado.

Más allá de Guzmán, hoy hay una unidad entre Alberto y Cristina que no tenía Guzmán y que afectaba la economía...

Si, eso era por una profunda diferencia respecto de cómo resolver lo del FMI. Guzmán quedó con conflictos por eso, con un sector importante del Frente de Todos. Como ya sucedió, le juega a favor a Batakis. A su vez, la cercanía de los cuadros decisores que conocen a Silvina, que tienen un pasado común, eso vale mucho a la hora de acompañar y tomar decisiones.

Como terrenista del Frente de Todos, ¿cuál imaginás que es la visión de la vicepresidenta sobre Batakis? ¿Comparten una perspectiva económica?

Entre los trabajos de Silvina, fue secretaria de Provincia de Wado de Pedro. Cristina, que vive muy atenta al día a día, seguro que Batakis le serviría para actualizar y conversar. La última función que ella ocupó tuvo, vía Wado, un gran acceso directo a la Presidenta en ese momento. Ahora no nos podemos equivocar y tenemos que resolver. La clave es que el diálogo se profundice en el Frente de Todos.

