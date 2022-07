Juan Grabois amenazó con dejar el Frente de Todos: "Estoy a punto de irme"

El dirigente social Juan Grabois afirmó este miércoles 13 de julio que está pensando en romper con el Frente de Todos. También le pegó fuerte al Gobierno al que calificó de "decepción tremenda". Dijo que Alberto Fernández es "un mal presidente" y que Cristina Kirchner eligió mal. Dijo que en una interna entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, vota al jefe de Gobierno porteño.

El referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) fue entrevistado por Luis Novaresio en su nuevo ciclo +Entrevistas que se emite por LN+.

“La desilusión es muy grande”, aseguró Grabois sobre el Gobierno y abrió la posibilidad de romper con el oficialismo: "No sé qué hago en el Frente de Todos, estoy a punto de irme”.

El dirigente social Juan Grabois.

"Si esto sigue así, salvo que se conforme un núcleo dentro de la coalición que plantee fuertemente que esta política fue equivocada desde el principio y que el motivo de sostener la unidad es evitar una vuelta de los sectores más duros del neoliberalisno, pero plantando una alternativa política a Alberto Fernández, dentro del marco de la Coalición, yo mucho que hacer no tengo", dijo.

En esa línea, agregó: “La coalición no está funcionando. Es un proyecto fallido de todo el conjunto. Está Cristina, Sergio Massa y nosotros también. Aunque sí creo que hay responsabilidades compartidas pero diferenciadas. El Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad superior”.

Grabois se enojó con Cerruti e hizo la cuenta de "cuántos Salarios Básicos se pagarían con tu sueldo"

Grabois apuntó a Batakis

Grabois también criticó a la ministra de Economía, Silvina Batakis: "Creer en medidas de la ortodoxia económica es por lo menos cuestionable". Y siguió: “No vemos que el gobierno esté defendiendo los intereses de la mayoría, está subordinado a las necesidades de los grupos de poder económico y la asunción de Batakis, parecía que iba a ser una política más distributiva, y terminó siendo una reafirmación de la ortodoxia, que en la Argentina nunca resolvió ningún problema”.

"Me refiero a la subordinación del FMI, a la necesidad de transmitir calma a los mercados y no al pueblo o repetir frases de la más absoluta obviedad como que ‘el equilibrio fiscal es positivo’, en lugar de hacer mención a la gente”, dijo el dirigente social.

Asimismo, también criticó la elección de Cristina Kirchner sobre Alberto Fernández pero descartó que la vicepresidenta haya estado involucrada en la corrupción: "Cristina es honesta. No robó". Aunque también dejó en claro su postura sobre los planes sociales, contraria a la de CFK: "No estoy de acuerdo con lo que dice de la tercerización. Los movimientos sociales no roban planes".

Grabois habló de Bullrich, Milei, Macri y Larreta

Por otro lado, también apuntó contra los principales dirigentes de la oposición. Primero calificó de "violenta" a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Mientras que sobre Javier Milei señaló que es “un tipo que vive en el mundo de las ideas, no en la realidad. Es como un marxista cuadrado".

Novaresio lo hizo elegir entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri y el dirigente social eligió a quién votaría en una interna: "Voto a Larreta".

ED