Juan Grabois: "Cristina es la más capaz, por lejos"

Juan Grabois dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) sobre el presente político y económico del Gobierno y la llegada de una nueva ministra en este contexto. "Es una política de recuperar lo que se perdió en los últimos años, en cuanto al poder adquisitivo, pero así como está la situación es insostenible", expresó el dirigente.

Escribiste por twitter que no felicitabas a Batakis por su designación sino que lo harías cuando ella apruebe el Salario Básico Universal ¿Te encontrabas con que esto era algo que rechazaba Guzmán?

Si, o que por lo menos hacía silencio. Nosotros tuvimos una extensa reunión con Martín y su devolución nunca la hizo. Pero, más allá de eso y los comentarios de pasillo, la indómita luz de la justicia social, parafraseando a Charly, ya es una necesidad imperiosa.

Hay un acuerdo generalizado dentro del Frente de Todos, pasando por varios sectores, de una política redistributiva que incluya un Salario Básico Universal para, básicamente, la que es la sociedad del IFE, con algunas limitaciones, para quienes tienen patrimonios significativos o que tienen muchos gastos de tarjetas de crédito que son los laburantes informales en sus distintas acciones.

Es una política de recuperar lo que se perdió en los últimos años en cuanto al poder adquisitivo, tanto para trabajadores informales como ocupados del sector público y privado que tienen que tener una suma fija de 15 lucas y para jubilados. Nosotros planteamos esta suba para los sectores activos y pasivos y, principalmente, para el sector que tenemos representación de los trabajadores informales.

La situación es insostenible así y se debe ejercer la democrática presión para que esto se haga realidad. Estamos evaluando cómo ejercer, de la manera más constructiva posible, ese grito de los que ya no aguantan más. Todos predecimos que el segundo semestre va a ser duro por el despilfarro de dólares truchos que hubo, va a caer un poco la actividad porque no va a haber dólares para comprar los insumos necesarios y no queremos permitir que nuestros compañeros vayan para atrás porque ya sufrieron mucho durante muchos años.

Por lo menos, desde nuestro espacio, estamos muy firmes con este tema, más allá de los conflictos políticos que hay en la súper estructura que son producto de lo que pasa en la sociedad. De alguna manera, no es un tema solamente de personas, hay un nivel de malestar y se necesitan cambios -no solamente de nombres- y de hecho, eso no me importa, sino los cambios políticos.

La AUH costaría 1,5 puntos del producto bruto, lo que haría que no se cumpliera con las metas del Fondo Monetario en el segundo semestre. ¿Creés que eso fue lo que disparó la salida de Guzmán?

Quiero aclarar, primero, que Guzmán me parece un tipo íntegro, me cae bien, pero me parece totalmente irresponsable la forma en que renunció. Leí atentamente su carta, si vos te atribuís el crecimiento de las exportaciones, hacete cargo del despilfarro de las importaciones porque tenemos un tema serio con el dólar. En cuanto a lo fiscal, no es 1.5, es 1 punto del PBI. Ajustando un poco la recaudación, porque hay un nivel de contrabando tremendo, mi visión es que habría un poquito de negligencia, entonces lo que no puede pasar es que la crisis o la negligencia la paguen los de abajo. Que los funcionarios hagan lo que tenga que hacer para la recaudación. Nosotros tenemos que defender los intereses de la gente que la está pasando mal.

Vos dijiste en un reportaje en Radio Nacional que no veías a Guzmán distribucionista, pero sí a Batakis. Independientemente del tema del Salario Básico Universal, ¿ves que hay una diferencia de ideología económica entre uno y otro?

Creo que sí, pero de todos modos eso se ve en la práctica. Me parece un fenómeno Batakis, la conozco y tiene un nivel intelectual altísimo y una compresión de la realidad de Argentina mejor que Guzmán, pero ahora hay que ver qué se hace. Nosotros venimos acumulando una cantidad de sufrimientos sobre nuestras espaldas. Desde el punto de vista político, en el campo popular, Cristina es la más capaz, por lejos, la que tiene una mirada estratégica y la que construyó el Frente de Todos. Pero también pienso que lo que se discute ahora de los planes, o el potencial trabajo, de ninguna manera es responsabilidad de Pérsico. Es un plan que estuvo ideado para fortalecer la economía popular organizada, es decir, las cooperativas.

Se desmadró el padrón porque la única ventanilla que tenían los pobres para pedir algo era la 9 de julio, otro reclamará por otro lado, pero esto tiene que ver con la falta de universalidad. Yo en términos de orientación política no estoy de acuerdo con Emilio, pero él no quiere repartir planes sino que quiere fortalecer la economía popular. La solución a este problema no es el cambio de nombres, ni una persona en particular, sino tomar una decisión de construir un sistema de seguridad social y garantía de ingresos que permita a la sociedad tener igualdad de ingresos.

Cuando vos decís que es un punto, ¿no temés que pueda ser un Salario Básico Universal sustituto de otros planes sociales y que, finalmente, tenga como objetivo debilitar la intermediación de las organizaciones sociales?

En realidad, son dos cosas distintas. Una cosa son las cooperativas que desarrollan una actividad de manera colectiva, de reciclado, de limpieza de barrios, de actividades socio comunitarias, eso era el potencial trabajo. Y otra cosa es la política de ingreso.

Desde luego, hay un sector del 30 o 40% que no están organizados laboralmente y lo que tienen es un complemento de sus ingresos. Después hay medio millón más de personas que necesitan lo mismo pero no lo tienen. Entonces, yo no tengo ningún temor a eso, pero tendrás que optar de si en los grupos familiares deba existir una limitación de, por ejemplo, no se pueda transferir más que un salario mínimo.

Hay un montón de limitaciones que se pueden hacer para garantizar que el Salario Universal responda a trabajadores y trabajadoras que no tienen un ingreso regular y que están en una postura de mucha precariedad de ingresos. Eso de ninguna manera implica que las organizaciones que tienen desarrollo de la economía popular vayan a perder lo que han construido. Nosotros queremos que todos tengan los mismos derechos. Para eso peleamos siempre.

¿Creés que Cristina Kirchner debe ser la candidata a la presidencia el próximo año en el Frente de Todos?

Me ponés en un aprieto, pero te voy a decir la verdad: yo quisiera un presidente o presidenta joven, que esté apoyado por Cristina y el Frente, y que pueda tomar la sabiduría de quien tuvo un gobierno importante. Pero es lo que yo pienso. Se tienen, además, que combinar tres cosas, la autoridad política, el liderazgo político, que consista en una planificación de lo que se va a hacer, un programa de gobierno bien esquematizado y, por último, la participación activa de la sociedad civil.

