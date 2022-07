Todavía no asumió y a Silvina Batakis ya la atendieron con memes en las redes

Silvina Batakis fue designada como nueva ministra de Economía luego de la renuncia de Martín Guzmán. La funcionaria elegida es economista y ex titular de la misma cartera en Provincia de Buenos Aires durante el periodo en el que Daniel Scioli fue gobernador.

Su designación provocó todo tipo de reacciones y repercusiones, y la respuesta que no se hizo esperar fue la de los usuarios de redes sociales en forma de memes.

Silvina Batakis está reunida con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos

A pesar de que la ministra aún no lleva ni siquiera 24 horas en el cargo, uno de los temas más cuestionados, y del que los usuarios se aprovecharon para crear sus humoradas, trata sobre su desempeño en el marco de la crisis económica que atraviesa el país, ya que los internautas no parecen tenerle mucha fe.

A su vez, los usuarios de Twitter no tardaron mucho en descubrir que la nueva ministra es hincha de Boca Juniors, por lo que también hicieron humor con su fanatismo por el Xeneize.

Fernando Iglesias viajó 11 años en Twitter para reírse de Silvina Batakis: "Ahora sí, la señal que esperaban los mercados"

Por otro lado, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los principales autores de la designación de Batakis, también fueron blanco de los memes de internet, sobre todo en relación a su conversación telefónica y la cuestionada autoridad del Presidente.

"Fabiola debiste verme imponiendo mi postura ante Cristina... Le dije 'Es Marcos Lavagna o nada'... No... No me dejó. Me dijo que ponga a Batakis... Pero estuve tan cerca" pic.twitter.com/mfdIPeWHQY