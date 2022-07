Estela de Carlotto puso paz entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, confirmó que habló por teléfono con el presidente Alberto Fernández para que se comunique con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una jornada marcada por la tensión por la elección de la sucesora de Martín Guzmán, Silvina Batakis.

Según Carlotto, intercedió para acordar la reestructuración del gabinete por "la salud de nuestro país", y marcó que "los dos tienen que estar juntos, para eso los votó el pueblo".

"Yo a Cristina la quiero muchísimo y a Alberto también, entrañablemente, pero soy argentina. Entonces yo digo no me puedo quedar callada viendo qué pasa, cómo se está jugando la salud de nuestro país, la salud de nuestra gente, nuestro futuro, y digo ¿cómo me voy a quedar callada?", dijo.

"Alberto, que es un querido amigo, escuchó, y creo que las cosas se corrieron un poquito a la comunicación entre los que mandan, los mandatarios de nuestro país que son Alberto y Cristina", abundó en una entrevista en C5N.

"Cuando está en juego nuestra patria, nuestro futuro, hay que jugársela aunque moleste, y yo digo Alberto es un hombre espléndido un hombre bueno, sano y hablé con él y esto que estoy diciendo lo hablé con él y se lo quería decir también a Cristina pero no pude hablar con ella", explicó.

