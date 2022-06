Llega julio y se revolucionaron las redes: estos son los mejores memes antes del inicio del mes

Cada año, la llegada del mes de julio marca un hito en las redes sociales, debido a la gran cantidad de memes que surgen relacionando al séptimo mes del año con personalidades que llevan el mismo nombre, siendo el cantante Julio Iglesias el más elegido por los internautas para realizar sus analogías.

Debido a sus canciones y la gran cantidad de imágenes que pueden utilizarse del artista, los memes comenzaron a aparecer la última semana de junio y se potenciaron al llegar el último día del mes.

- Ey Joe, que llega Julio

- Uy, pues pásame el micro que esta me la sé ...

Me va 🎶me va🎶

me va🎶 mevame va 🎶 pic.twitter.com/3CChceNR6h