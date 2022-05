Lucio Aquilanti: "Julio Cortázar fue el gran promotor de la literatura argentina"

El librero y gran coleccionista de Julio Cortázar, Lucio Aquilanti, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y recordó en su día a Rayuela, una de sus obras más reconocidas.

¿Por qué eligió coleccionar a Julio Cortázar?

Cortázar me gustó desde muy chico, cuando lo empecé a leer a los 14 años. El coleccionismo surgió porque mi padre me contagió el amor por los libros, yo era librero anticuario y a los 18 años pude adquirir una primera edición de Los reyes, de Julio Cortázar, dedicada por él y me di cuenta que tenía que juntar toda la colección. Sentí esa pasión por los libros en primera edición, tocados por los autores o encuadernados de alguna manera particular. Desde chico decidí empezar a invertir en eso y me di cuenta que Cortázar no tenía una bibliografía acabada. Ahí empecé a investigar a Julio.

Usó la palabra invertir. ¿Es comparable con la inversión que se hace un una obra de arte?

No se puede pensar el coleccionismo como una inversión. Tiene que ver con el placer. Si uno lo piensa como inversión, aunque pueda serlo, equivoca el camino. Si se quiere invertir tiene distintas maneras, desde ladrillos hasta pinturas. También pueden ser libros, pero no es lugar que elegiría para eso.

¿Se pierde plata?

No se pierde plata porque se puede comprar bien. Compré las primeras ediciones de Cortázar cuando no mucha gente lo coleccionaba. Mi colección llevó 27 años de armado y con el tiempo cotizaban más.

La Feria del Libro en números

¿Cuánto vale la colección completa?

Es difícil considerar cuándo está completa. En mi caso consideré una colección que incluía todas las primeras ediciones de Cortázar publicadas en revistas, diarios, catálogos de arte y para sus amigos. Hay ciertas piezas que valen nada y les encontré casi regaladas. Pero hay otras, como el poema Negro el diez, que alcanzan valores altísimos porque son buscadas. Conozco un museo muy importante europeo que pagó 50 mil euros por un libro, que en realidad es una caja de madera con pliegos y un poema de Cortázar. Todo está firmado y dedicado y Julio lo hizo en su lecho de muerte, literalmente. Lo firmó en la cama antes de morir.

¿Cuál es la importancia de Cortázar en la literatura argentina?

Julio Cortázar es el gran promotor de la literatura argentina. Lo quiero más de lo que lo admiro, como si fuese un amigo. Admiro más a Borges, que es nuestro autor más importante. Hay otros autores que no tuvieron el éxito de Cortázar porque puso a la literatura argentina en un sitio que ningún otro autor había alcanzado. Eso no se debe solo al mal llamado boom latinoamericano. Cortázar alcanza un pico de excelencia con sus cuentos y luego con Rayuela, que es una novela muy querida y denostada. La sigo queriendo y cada vez que la leo me gusta. Julio Cortázar es el que me llevó a la literatura y se lo recomiendo a cualquier joven que quiera empezar a leer, antes que a Borges. Son méritos importantes que no buscó y es un gran promotor de la literatura.

Beatriz Sarlo: “La literatura argentina de hoy no necesita de Borges”

El cariño por Cortázar, ¿tiene que ver con quererlo a pesar de los defectos?

Claro, y a la inversa también. A Borges lo admiro profundamente, es el mejor escritor de la lengua castellana del siglo XX y, por lo que vengo viendo, del XXI también. Lo que no me gusta es su soberbia, siempre disfrazada de humildad. No es alguien que me agrade o me llegue. Cortázar era más humano, cercano y cálido. También fue un Borges en su momento, porque pensaba solo en su mundo, hasta los 60. Puede ser un narcisismo primario.

JL PAR