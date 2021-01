Decisiones dispares entre gobernadores ante la recomendación de Nación

El decreto presidencial que propone limitar la circulación y la actividad nocturna para contener el rebrote de coronavirus tuvo reacciones dispares entre los gobernadores de todo el país que atraviesan distintas realidades respecto a la enfermedad. Por un lado, están las provincias con baja circulación del virus que lograron mantenerse estables pese a los vaivenes pero también están aquellos distritos en los que la temporada de verano obligó a reforzar los controles sin descuidar la actividad económica sostenida por el incipiente turismo.

Dentro de ese último grupo se encuentra, por ejemplo, la provincia de Córdoba, donde su gobernador, Juan Schiaretti, anunció que “la actividad industrial, los comercios y los bares podrán seguir funcionando como hasta ahora”. El esquema vigente contempla que los negocios podrán seguir funcionando hasta las 23 mientras que los bares, que tenían un límite de cierre a las 3 de la madrugada lo harán a partir de la 1, es decir que ya existían ciertos impedimentos a a la actividad nocturna.

Por su parte, el jujeño Gerardo Morales anunció la voluntad de “reforzar los controles y profundizar las medidas de prevención” pero decidió no poner “restricción de horarios y actividades en la medida que se mantengan los índices actuales de Covid-19”. La aclaración de Morales fue una constante en aquellos mandatarios que decidieron no sumar restricciones al esquema de funcionamiento nocturno. En varios casos, como el gobierno porteño, se remarcó en varias oportunidades que la determinación es “por ahora”.

Mendoza, otra provincia administrada por un radical como Rodolfo Suárez, rechazó también poner un freno a la circulación amparada en la situación epidemiológica, aunque en el comienzo de la pandemia fue una de las más duras sobre todo con los requerimientos para el ingreso y el egreso de la provincia.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, buscó explicar el alcance de la recomendación y pidió que “no circunscribamos a que esto se hace para disminuir la circulación viral, sino que, al disminuir el movimiento, tenemos menor cantidad de juntadas de personas que pueden generar disturbios en la vía pública o privada, menor cantidad de accidentados y menor cantidad de camas críticas ocupadas, dejando, por las dudas, un sistema sanitario que siga respondiendo como lo está haciendo hasta ahora”. Es decir que en esa provincia, al igual que en Santa Fe, se acatará la reducción de actividad durante la noche, siempre que no se afecte la actividad industrial, según se explicó.

La Pampa, en tanto, ya venía con restricciones a la circulación nocturna entre la 1 y las 6.30, con excepción de los trabajadores esenciales, por lo que no habrá cambios a partir del DNU presidencial. Los encuentros sociales se encuentran directamente prohibidos y si bien se pone a la medianoche para cualquier actividad, se brinda media hora de gracia para los locales gastronómicos. En San Juan no habrá novedades hasta el lunes ya que será el día que el gobernador Sergio Uñac se reincorporará al trabajo presencial luego del aislamiento por sufrir el contagio de Covid. No obstante, el vicegobernador, Roberto Gattoni, dijo: “No creo que nos alcancen las restricciones nacionales”. En Catamarca, en cambio, el gobernador Raúl Jalil anticipó que la provincia “va a acompañar” la limitación porque “existe un considerable aumento de casos”.

El decreto dispone que la fórmula a tener en cuenta para limitar la nocturnidad incluye una combinación entre la cantidad de casos confirmados durante los últimos 14 días en comparación con el mismo período anterior y la cifra de contagios cada 100 mil habitantes, que no debería ser superior a los 150.