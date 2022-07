Del "capitalismo corrupto" de Rusia a "vale la pena" que Lula vuelva a gobernar Brasil: 10 frases de Pepe Mujica

El ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, analizó la actualidad a nivel mundial, criticó en duros términos el gobierno de Vladimir Putin en Rusia, y habló de la situación regional de Chile, Colombia, Venezuela y Brasil, así como también de la crisis política que atraviesa Argentina.

Sobre la posibilidad de que Lula Da Silva vuelva a gobernar Brasil, consideró que “vale la pena para Brasil porque Lula nunca va a dejar de ser un dirigente sindical, es decir, un arreglador de entuertos como decía el Quijote”.

“Es un gran negociador y la sociedad brasilera necesita paz, necesita espíritu de negociación. Yo lo aconsejé porque ojo: Brasil no tiene peronismo. En el caso de Brasil no es lo mismo el PT con Lula que sin Lula. Lula tiene un peso personal, místico, particular, que no es sustituible. Hoy por hoy, y por desgracia, la realidad brasilera tiene eso, entonces carga con una terrible responsabilidad. Tiene suerte, está joven, se volvió a enamorar. Está como un árbol viejo, eso es algo que se le hace una poda de restauración y le salen brotes nuevos, ojalá que, porque le va a hacer bien a Brasil”, sostuvo Mujica en una entrevista con Conect2, que se emite por CNN En Español.

A Lula, dijo, “lo quiere muchísimo el pueblo brasilero, una parte muy grande”. “Y la Argentina tiene eso que se llama peronismo. Todos los peronistas que hay y ni conocieron a Perón y conocieron a Evita ni nada por el estilo y están ahí, siguen con la mística. Pero Brasil no tiene el letrero histórico que le sirve para juntarse. Ojalá que le quede”, expesó.

En otro tramo del reportaje, Mujica fue consultado por la guerra en Ucrania y consideró que el de Rusia "debe ser uno de los capitalismos más corruptos que hay, más coimeros que hay". "Una burocracia que estaba acomodada en el poder se quedó con buena parte. Tampoco estoy con la OTAN. Este lío, esta guerra que tiene Estados Unidos con Rusia −que la está pagando Ucrania−, ese avance de la OTAN no tiene ningún sentido, nos va a llevar a otra vez a una división del mundo. Pero es otro tema", sostuvo.

— “Venezuela no resistió la desaparición de Chávez, sencillamente. Porque estas cosas se podían hablar con Chávez y las veía. Pero bueno, la revolución se come a sus hijos. Pero si no hay revolución el mundo queda, esa es la paradoja, parado. El mundo progresa a las patadas. Porque el Estado de Bienestar, que fue un logro de la humanidad europea, tuvo un telón de fondo: el susto. El susto era la Unión Soviética que estaba ahí, entonces vinieron políticas sociales, reconocimientos, distribución, una política fiscal progresiva que se le aplicáramos ahora se llama lío. Pero había un desafío político".

— "Lo mejor de la Unión Soviética, la única cosa buena que mató como un susto gigantesco y la otra que le paró el carro al nazismo. Parece que los humanos tenemos que hacer mucha macana para encontrarnos”.

— "La democracia si le rompemos el diálogo, el intercambio y la negociación no tiene sentido. Para eso nos quedamos con una monarquía, ¿para qué inventamos la República? Ahora la República para mejorar la convivencia humana y la convivencia humana no puede ser que todos creamos lo mismo y digamos lo mismo. Eso no es utopía, es ucronismo. Hay que acostumbrarse a tener diversidad y respetar y eso es lo que no vemos en la Argentina”.

— “Hay que verse como ave de paso, no como una cosa eterna que está ahí. Porque además los árboles viejos hacen muchas sombras y tiene que dejar que vengan arbolitos nuevos porque lo importante no es el árbol, lo importante es el bosque. Y entonces, Cristina y Alberto es una etapa del pueblo argentino y está ese fenómeno que no se entiende, que solamente lo pueden entender y atender los argentinos, que es eso que se llama peronismo que no es un partido político: es una mística, un sentimiento muy abarcativo. Y muy polarizante: estás a favor, estás en contra. Pero esa es una realidad que formó la historia argentina, que está ahí y hay que aprender a lidiar con esa realidad".

— “Lo de Colombia es una proeza. Colombia es otra Argentina y tienen una lucha terrible ahí. Conozco, estuve participando lo que pude en el acuerdo de paz y ayudando ahí. Hay un lápiz por ahí, está aquí la bala que está allá, esa, es un lápiz pero firma de la paz. Desgraciadamente no se cumplió, se cumplió mal. Una buena concesión de Santos, valía la pena ayudarlo y yo hice todo lo que pude. Colombia tiene que superar las heridas de ese proceso. Boris me pareció inteligente, muy joven. Veremos lo que da”.

— Sobre la actualidad de Latinoamérica: “Tenemos que juntarnos para construir un alero para defendernos. El mundo que viene se está organizando en gigantescas unidades. Nosotros no existimos los latinoamericanos. Y para eso yo me hice amigo de Piñera y de Santos, que eran de derecha, pero era lo que había, viejo. Y esta lo tuve con la gente de izquierda: si vamos a estar como perro y gato porque piensan distinto… Hay que juntarse con lo que hay, porque los gobiernos pasan pero los pueblos quedan. Y la verdad de la batalla es arrimar los pueblos, pero no tenés esa idea de unidad que cuanto te vendo y cuánto me vendes solo: hay que juntar la universidad y conocimiento, juntar la inteligencia. Necesitamos que las universidades latinoamericanas tengan un verbo en común porque hay que educar las generaciones que van a construir el futuro, en fin. Es una agenda complicada.”

— “Hay una tendencia moderna, hay como una polarización en Estados Unidos. Me asusta lo que está pasando entre demócratas y republicanos, parece entre perros y gatos”

— "En los próximos 25 años los cambios van a ser como si hubieran sido dos siglos. Entonces la lucha frente a los adversarios políticos es luchar por transformar al enemigo en un adversario y aprender a convivir con diferencias porque la otra es la respuesta autoritaria. Lo que quieren en el mundo antiguo, jerárquico, un mundo de arriba para abajo, con una fuerte presidencia que mandas y todos obedezcan es ilusorio".

— Consultado respecto de si aprendió algo de ser Presidente: “Intelectualmente creo que algunas cosas sí aprendí. Que las cosas no son tan difíciles y que no son tan complicadas. Lo que falla somos los humanos. Y hay que partir de esa base, que eso es inevitable. Estamos muy lejos de ser perfectos y fallamos, nos equivocamos, metemos la pata y a veces algunas cosas más de la fe también hay entreverado en todo el devenir. Y esas cosas nos pueden aterrizar. Es curioso. Y se puede encontrar con gestualidades heroicas y porquería en la misma persona”.

— Sobre los años que pasó preso y fue torturado: “No se puede vivir alrededor de la columna de cosas que a uno le pasaron. Porque la vida es hermosa. Yo me comí los años que me comí pero no porque fuera un héroe, porque me faltó velocidad para rajar y me agarraron. Sencillamente como cualquier hijo de vecino y después que estaba en el baile, tengo que ir para adelante y tratar de no volverme loco y salir vivo y aprendí pilas en esos años de verdugueo y de soledad. Terminaron vulnerando mi personalidad. No sería el que fui después si no hubiera vivido eso. Por eso yo doy gracias a la vida, de su mano aprendemos más en el dolor que en la bonanza, porque la bonanza nos pone engreídos a veces. Siempre que no nos destruyan. Ese es el filo”.

