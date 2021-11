La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Lucila Lehmann, denunció penalmente este miércoles al intendente de la localidad santafesina de Santa Clara de Buena Vista y candidato a la reelección, Juan Manuel Caudana, luego de que se difundieran dos audios en donde el funcionario le exigía a un ciudadano que el enviara una foto de su voto al oficialismo a cambio de $10.000.

"Vamos a ser inflexibles en la defensa de la democracia ante estas maniobras delictivas típicas del kirchnerismo. No alcanza con un repudio generalizado, debemos ser implacables con la corrupción. Por eso denunciamos penalmente esta maniobra fraudulenta, abusiva, antidemocrática y de sometimiento de los más necesitados", expresó Lehmann a través de sus redes sociales.

De ese modo, la diputada de JxC realizó una denuncia penal por incumplimiento del Artículo 139 del Código Electoral Nacional, el cual establece que “se penará con prisión de uno a tres años a quien con violencia o intimidación impidiere ejercer un cargo electoral o el derecho al sufragio, o compeliere a un elector a votar de manera determinada”, y también por “incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 C.P.) y/u otro delito que pudiera configurarse con motivo de la investigación que se realice”.

En la jornada de ayer, se viralizaron dos audios en los que Caudana, quien está acusado de usar fondos públicos para intentar sumar votos en vista de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, alerta: "Sacá foto del voto porque si perdemos no te llevar los $ 10.000, porque yo no voy a poner más un mango de mis recursos para ayudas sociales y políticas".

En los audios que envió a un ciudadano, se escucha como el Presidente comunal le explica que supuestamente recibiría tres pagos de un subsidio. "Se están viendo los recursos. Todavía no transfirieron una parte de los recursos. Te van a hacer $ 10.000 que te lo dan ahora. Después el 14, 15 o 16 de noviembre otros $ 10.000 y en diciembre otros $10.000. Si vienen las partidas te agregan para los otros 59", dice.

"Hacé fuerza para que ganemos y vas a cobrar toda esa ayuda", advirtió el intendente, quien, tras difundirse los audios en redes sociales, realizó un descargo. "Quiero aclarar que las ayudas son para personas que necesitan ser asistidos por hijos enfermos, viviendas precarias y hacinamiento", justificó, al tiempo que aclaró que es el Ministerio de Bienestar Social "el que envía recursos manejados por la asistente social".

Y sumó: "Sólo les explico que, si no somos Gobierno, lógico que esto se termina. Nosotros lo repartimos: no nos hacemos departamentos, casas ostentosas, adueñamos de terrenos, etc. Lo damos a quienes lo necesitan".

Caudana: “Si tengo que comprar votos para que no ganen, lo hago”

En el mismo, algunas horas más tarde, Caudana salió a hablar nuevamente sobre el tema y cargó contra la oposición: "Veo que la oposición en vez de debatir propuestas empezó una guerra sucia. Nunca tuvieron en cuenta que tengo hijos y nietos que ven las mentiras". Además, reveló que su “único error fue atender a una mala persona que integra una lista opositora” y reconoció que se “equivocó”. No estaba en un buen momento por mi problema de salud", argumentó.

"No le di dinero a nadie. Fue la respuesta a una persona que todos los días a toda hora llama y molesta. Había tenido un mal día", agregó en diálogo con La Nación, y lanzó: “Si tengo que comprar votos para que no ganen, lo hago. Lo importante es que el pueblo siga creciendo y bien. Puede preguntarle a los vecinos quién soy yo. Nunca robé, ni me hice rico".

Por último, el santafesino intentó seguir justificándose: "Como sabía que no me iba a votar, y no se puede entrar con celular a votar, por eso le dije que sacara la foto, como forma de que dejara de pedir dinero”.

CFT/FL