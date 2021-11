Gollan reconoció que hubiera estado de acuerdo con JXC "si ponían plata para ganar una elección"

A dos semanas de las elecciones legislativas, el candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por el oficialismo, Daniel Gollan, dio declaraciones a C5N sobre Juntos por el Cambio y dijo que él hubiese apoyado al frente opositor si hubiera propuesto "ponerle plata a la gente para ganar la elección".

Actualmente, el Frente de Todos busca estrategias para revertir el resultado negativo que le dejaron las PASO.

Gollan aclaró que "el Gobierno no impulsa planes por un rédito electoral, sino que lo hace por una necesidad concreta de la gente".

No es una cuestión electoral.

No obstante, el ex ministro ya había expuesto previamente la táctica del oficialismo en su última gran y polémica declaración, cuando consideró que lo que pesó más en las PASO fue la turbulencia económica del país, y no el vacunatorio VIP y la foto de la fiesta de Alberto Fernández y Fabiola Yañez en Olivos cuando se atravesaba un aislamiento obligatorio,

Las fotos nos molestaron, claro que sí, pero en los barrios la gente dice que con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto.

En esa oportunidad, el candidato a diputado responsabilizó a la gestión anterior como la culpable del bajo porcentaje de votantes en las urnas: "Hay gente que la está pasando mal, que no ha podido recomponer su situación económica, y su mensaje fue claro: no voto en contra, pero no voy a votar".

Ahora, vuelve a tirar la piedra hacia el frente opositor, al cual apoda como "pandemia macrista, y al que acusa de multiplicar las asistencias sociales. Además negó que el oficialismo busque programas sociales y sostuvo que está "en el ADN" de la coalición "generar trabajo de calidad".

Néstor empezó su gobierno con 2.200.000 planes, Cristina lo dejó con 200 mil, 11 veces menos, y Macri multiplicó esa cantidad que recibió por casi tres veces y medio. Es decir, los planeros son ellos.

Esta vez, Daniel Gollan destacó que hay un gran volumen de votantes habituales del Frente de Todos que no se han pronunciado en la última elección, lo que hace que ahora enfoquen la campaña electoral en traer a esos votantes de nuevo. "Hay 2.1 millones de personas", sostuvo.

En el mano a mano en C5N, el candidato incluso comparó la situación de Argentina con lo que pasa en el país vecino, Brasil. Allí validó la conducta de Lula Da Silva, quien respaldó la decisión de Jair Bolsonaro de otorgar más dinero (400 reales) a sectores vulnerables de la sociedad.

"Esa es la visión entre un gobierno popular, que piensa en los más vulnerables, y gobiernos que siempre piensan en los más ricos", comparó.

