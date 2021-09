La oposición salió a responderle a Gollán: "La dignidad no se compra con plata"

Las declaraciones del ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y precandidato a diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Gollán, no tardaron en generar fuertes críticas y repercusiones en la oposición. Desde Juntos por el Cambio, salieron a responderle al segundo de la lista bonaerense que había dicho que la foto de Olivos no hubiera molestado si hubiera más plata en el bolsillo de la gente.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional por la Coalición Civica, consideró que: "a los mercaderes: no todo se compra o se vende, y mucho menos la dignidad de un pueblo".

En la misma senda se manifestó Juan Manuel López, jefe del bloque de diputados nacionales de la CC: "El doctor Gollán cree que todo en la vida es guita, no siente el dolor, la angustia y la muerte".

"Así piensa el perverso candidato a diputado nacional del @FrenteDeTodos en la provincia de Buenos Aires", agregó Hernán Reyes, diputado porteño por la CC.

Daniel Gollán: "Estamos transformando esta epidemia en una cosa más parecida a la gripe"

Además, Maricel Etchecoin, diputada provincial por la CC, precisó que "el problema de esta gente es que son amorales. Se jactan de su perversión, pero no se dan cuenta que su modelo está terminado. Es 'basta' y para adelante".

"La dignidad de los argentinos no se compra 'con un poco de platita'. La dignidad de nuestro pueblo se logra con progreso, trabajo y mucho de lo que a este gobierno le falta, que es ética. No nos subestimen", agregó.

Las declaraciones de Daniel Gollán

Gollan había dicho este jueves 23 de septiembre que al momento de votar la economía tuvo su peso, y analizó que la derrota del oficialismo en las PASO tuvo más que ver con la falta de dinero "en el bolsillo" que con el vacunatorio VIP y la foto del festejo en la residencia de Olivos en medio de las restricciones por la pandemia.

"Con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto", afirmó el ex ministro de Salud bonaerense, quien junto a Victoria Tolosa Paz encabeza la lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.

Tolosa Paz y Gollan, recorridas en soledad a la espera de un jefe de campaña

Gollan consideró que el resultado adverso de las elecciones "hubiese sido otra cosa" si la gente hubiera tenido dinero en el bolsillo. "Lo que más pesó fue la situación económica, que hay que corregir rápidamente porque no tienen tiempo de esperar la reactivación que se viene", afirmó el ex funcionario bonaerense.

Además, sostuvo que "no alcanzaron los refuerzos, que fueron muchos, como el IFE, REPRO, ATP, AUH" para evitar el revés electoral, y enfatizó que "hay gente que la está pasando mal, que no ha podido recomponer su situación económica, y su mensaje fue claro: no voto en contra, pero no voy a votar".

De este modo, el candidato minimizó el impacto que tuvo entre los votantes el escándalo de los vacunados VIP y las imágenes del festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta presidencial, mientras la gente cumplía con las medidas decretadas sobre el distanciamiento social.

"Las fotos nos molestaron, claro que sí, pero en los barrios la gente dice que las fotos con un poco más de platita en el bolsillo serían otra cosa, no hubieran molestado tanto", subrayó en declaraciones radiales.

Elecciones 2021: el Gobierno busca recuperar la "mística peronista" de cara a noviembre

Agregó, en tanto, que "la gente reclamaba salir a trabajar por la cuestión económica, y producto de que los chicos no iban a la escuela, tenían que quedarse". "Del tema del cuidado no hubo un reclamo masivo; tampoco hubo una diferencia grande con jurisdicciones que tomaron otras decisiones", sostuvo.

Gollan precisó que "siempre hay varios componentes en el mensaje (de las urnas), pero siempre hay alguno que es más importante: acá hay un sector que en las últimas elecciones (de 2019) votó consecuentemente al Frente de Todos y que esta vez no fue a votar".

Por último, señaló que los que no fueron a votar son "un sector que, como toda la sociedad, venía muy golpeado después de cuatro años de la gestión anterior, que empeoró su situación con la pandemia; y que está reclamando más atención".

JD / CP