Desalojo de la toma en Guernica: Kicillof solicitó otra prórroga hasta el 14 de octubre

En julio pasado, miles de familias ocuparon casi 200 hectáreas de un predio ubicado en la localidad de Guernica, lo que motivó que la Justicia ordenara el desalojo en principio para el 8 de septiembre, tras una denuncia presentada por vecinos y una Sociedad Anómina, propietaria del lugar, pero luego se postergó para este jueves 1 de octubre.

Sin embargo, los planes podrían cambiar. El gobierno de Axel Kicillof le pidió hoy a la Justicia que prorrogue por segunda vez el desalojo del predio de Guernica hasta el próximo 14 de octubre, en medio de tensión con los ocupantes que no quieren dejar el lugar.

La comisión interministerial del Ejecutivo Provincial, conformada por los ministros de Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos y Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual, realizó el pedido ante el juez de garantía N°8 de La Plata, Martin Rizzo, un día antes de la fecha dispuesta para el procedimiento.

La solicitud se realizó durante la audiencia solicitada por el Gobierno provincial para informar los avances del plan de contingencia aprobado por el juzgado.

Vence el plazo para el desalojo en Guernica y el gobierno de Kicillof busca una salida pacífica

Según informó la Provincia, la petición se funda en dos hechos nuevos que tienen alta relevancia a los efectos de resolver el conflicto: "por un lado, el importante nivel de adhesión a la propuesta de desocupación voluntaria en las últimas 48 horas (que alcanza a casi el 20% de las familias) y por otro lado el lanzamiento, en el día de ayer, del Plan de hábitat, vivienda y suelo que brinda instrumentos para sentar las bases de una respuesta de fondo a la deficiencia habitacional de la provincia de Buenos Aires".

Trabajo contrarreloj

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijo hoy que "se está trabajando contrarreloj" para darle una solución a las familias que aún ocupan un predio de la localidad de Guernica y se logre firmar un acuerdo de desalojo consensuado, ante el operativo previsto por la justicia para mañana.

"Es una situación compleja porque es una toma populosa, hay muchas familias instaladas, pero ya cerca de 200 familias han firmado el acta acuerdo donde se comprometen a abandonar el predio", expresó Bianco esta mañana en declaraciones a radio La Red.

En ese marco, confirmó que este mediodía funcionarios del gobierno tendrán una audiencia virtual con el juez de la causa, Martín Miguel Rizzo, para brindarle detalles de lo actuado hasta el momento.

"A partir del consenso y del diálogo, y a pesar de que algunos grupos que participan de la toma quisieron impedirnos, tenemos instalado un espacio de trabajo" para dialogar con las familias y firmar el acta acuerdo de desalojo, dijo el funcionario.

"Hay familias que no es que no tenían una casa donde habitar sino que por problemas económicos no podían pagar un alquiler y se podían quedar en la calle. Hay 30 familias que están en situación de calle", precisó.