Vence el plazo para el desalojo en Guernica y el gobierno de Kicillof busca una salida pacífica

Este jueves 1 de octubre vence el plazo para el desalojo del predio de Guernica, en el municipio de Presidente Perón, y el gobierno bonaerense trabaja a contrarreloj para lograr que la toma se desocupe pacíficamente. Mientras el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, avanza buscando acuerdos con las familias en el lugar, el gobernador Axel Kicillof anunció ayer un plan que contempla la creación de nuevos barrios, viviendas y acondicionamiento de lotes con servicios para la construcción, con una inversión de más de $ 190.000 millones en los próximos tres años. El objetivo, según expresó, es resolver el problema habitacional en la provincia de Buenos Aires.

Se trata del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat que se extenderá hasta el 2023, contempla 50.000 viviendas y más de 91.000 lotes con servicios destinados a la construcción de casas en todo el territorio provincial. Fue anunciado ayer en La Plata, durante un acto que encabezó en el Salón Dorado de la Gobernación. Allí, Kicillof aseguró que el problema habitacional en la provincia de Buenos Aires "no es un tema coyuntural sino estructural e histórico" y destacó que "por ser tan profundo y complejo había que darle una respuesta contundente".

"El problema habitacional no se va a solucionar en los próximos meses, pero hay que empezar a hacerlo en forma paulatina, porque el acceso a la vivienda es una parte constitutiva y permanente de la historia de la provincia", graficó. Sin embargo, advirtió que la necesidad de viviendas en la provincia de Buenos Aires "no significa que se pueda avanzar sobre los derechos de los demás" y sostuvo que tomar tierras "no es la solución".

Por su cuenta, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, solicitó ayer una "audiencia virtual" al juez a cargo de la causa para informarle los avances y situaciones suscitadas en torno a la "implementación del plan de contingencia" para desalojar el lugar. Larroque realizó la presentación ante el titular del Juzgado de Garantías N° 8 con asiento en la Ciudad de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, quién dio la orden desalojar los terrenos ocupados este jueves.

En este marco, dijo que " hay soluciones urgentes y estructurales" en el litigio suscitado por la usurpación en Guernica, partido de Presidente Perón, y destacó que "hay una postura muy obtusa de un sector de organizaciones sociales que están haciendo una utilización política del conflicto sin pensar en las necesidades de la gente".

"No reconocen que acá hay un Estado presente dispuesto a resolver lo urgente y resolver los problemas estructurales", dijo Larroque a Télam en el marco de la visita que realizó al lugar. Sus dichos se dan luego de que organizaciones de izquierda y algunos movimientos sociales con delegados en la toma rechazaran todas las propuestas presentadas por el gobierno Kicillof, incluida la de comprar tierras para reubicarlos y otorgar subsidios de 50 mil pesos para terminar con la usurpación. En este marco, llamaron a un “abrazo solidario" el jueves 1 al predio para evitar el ingreso de la Policía.

Contexto. En julio pasado, miles de familia ocuparon el terreno ubicado en la localidad de Guernica, lo que motivó que la justicia ordenara el desalojo el 8 de septiembre, tras una denuncia presentada por vecinos y una Sociedad Anómina, propietaria de lugar. La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo de Rizzo, quien posteriormente postergó la desocupación hasta el 1 de octubre próximo.

Según la resolución judicial, "se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública", que deberá realizar el procedimiento "con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes" y recurrir "al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible". La toma en Guernica se desarrolla en un terreno de unas 100 hectáreas que fue ocupado por unas 2.500 familias, pero los datos difieren con el censo realizado recientemente por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.

En este marco, esta semana organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia pidieron a Rizzo que "no se aplique" la orden de desalojo de las tierras ocupadas en la localidad bonaerense de Guernica y que "se encuentre una solución real y de fondo" a la problemática habitacional de esas familias. La petición está contenida en un escrito dirigido al magistrado y difundido públicamente durante un acto realizado esta mañana en el Obelisco porteño, con la asistencia de referentes de 22 organismos de derechos humanos y referentes políticos y sociales.

Entre los adherentes se encuentran Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Sergio Maldonado (hermano de Santiago Madonado), la legisladora del Frente de Izquierda Myriam Bregman y el referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Juan Grabois, entre otros. Se trata de un amicus curiae (amigo de la corte) que será presentado ante el juez.

AB/FeL