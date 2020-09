Guernica: la oposición quiere que prohíban planes sociales para los que usurpan

Mientras la usurpación de los terrenos en Guernica continúa, y se extiende la preocupación por distintas tomas de tierras y viviendas no solo en el conurbano bonaerense, el bloque de Juntos por el Cambio en Diputados presentó una iniciativa para “suspender la percepción de planes o subsidios nacionales a quienes usurpen terrenos o propiedades”.

La iniciativa surgió de la diputada cordobesa Soher El Sukaria, quien trabajó con el equipo del jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y presentó el proyecto en las últimas horas, según pudo saber PERFIL.

La legisladora solicita que se le quiten “subsidios nacionales, provinciales o municipales para aquellas personas u organizaciones sociales que usurpen propiedad privada o fiscal”.

Sabina Frederic, sobre la toma de tierras: "Son actos ilegales prohibidos por la ley"

Además, el proyecto prohíbe “la conexión de servicios públicos y/o esenciales en todos los casos en los que haya una denuncia judicial respecto de la toma de un terreno, vivienda o complejo habitacional”. De hecho, una de las primeras medidas antes de un desalojo suele ser cortar la luz y limitar el ingreso de agua para los usurpadores.

“Estas situaciones no solo vulneran el derecho primordial de protección de la propiedad privada sino que, además, generan profundos conflictos sociales y habitacionales allí donde suceden”, planteó la diputada del PRO. “Los legisladores nacionales no desconocemos la crisis de vivienda que está atravesando la Argentina. Con casi 60% de la población sumergida en la pobreza, el déficit habitacional se ve profundamente agravado. Sin embargo, el accionar ilegal de muchos grupos organizados para tomar terrenos no es la solución, y el gobierno no puede y ni debe convalidarlo. El Estado debe dar una respuesta a quienes necesitan una vivienda pero también debe asegurar que los derechos individuales de todos sus ciudadanos no se vean vulnerados o ultrajados”, agregó El Sukaria.

Un proyecto de similares características, pero solo para el territorio bonaerense y dedicado a los beneficios sociales que otorga la Gobernación, había sido presentado hace diez días por el diputado provincial Alex Campbell, de Juntos por el Cambio.