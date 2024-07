Desde el exterior, Milei se vio forzado a anunciar cambios para frenar la suba de dólares paralelos

El presidente Javier Milei se vio forzado a anunciar desde EE.UU. que a partir de mañana el Gobierno profundizará su política monetaria y que se cerrará el “último grifo” de emisión. Sin embargo, el dato más llamativo del anuncio fue que la administración libertaria venderá reservas en el mercado de CCL con el objetivo de bajar las tensiones y la incertidumbre generadas por la brecha cambiaria. Milei lo anunció en una entrevista en LN+.

La jugada anunciada por el Presidente, quien debió interrumpir su estadía en el campamento con multimillonarios en Idaho, EE.UU., busca llevar calma a los mercados luego de una semana en la que el dólar paralelo cerró el viernes con un nuevo récord histórico (tocó los $ 1.500), y la inflación informada por el Indec en junio cortó la inercia bajista desde diciembre del año pasado (4,6%).

“Si yo tomara el dólar que tenía Batakis antes de Massa, lo traigo a hoy y da $ 3.000. Nada de pánico, cero pánico”, señaló Milei durante la entrevista intentando mostrarse enfático. Sin embargo, reconoció que habrá semanas “difíciles” hasta agosto.

En los pasillos de la Casa Rosada machacan una y otra vez que el problema del dólar no es un problema de nominalidad, sin embargo, las medidas anunciadas van en sentido contrario.

“Estamos cerrando el tema de los putts, entonces el único grifo que queda para inyectar pesos es la compra de dólares. Bueno, pasar de exceso de oferta a emisión cero implica también cortar la emisión por compra de dólares”, explicó el Presidente.

Milei también habló el jueves en una entrevista grabada justo antes de subir al avión que lo llevó hasta Idaho. El Presidente no se privó de señalar al Banco Macro como responsable de la corrida, pero nada de eso logró modificar el escenario. El viernes se volvió a recalentar el dólar.

“... Es acelerar el proceso de desinflación en la economía argentina, es decir, va a ser mucho más brusca la caída de la tasa de inflación”, dijo el mandatario y subrayó: “Eso hace que la salida del cepo esté cada vez más cerca”.

Fiel a su estilo, el mandatario tuvo su rapto de furia tuitera en la que compartió decenas de mensajes de economistas cercanos que ponderaban el fin de la emisión y el supuesto aniquilamiento de la inflación.

“Cada peso que gasta el sector público es un peso que alguien paga”, dijo el ministro

Desde hace dos semanas, cuando el ministro Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili, brindaron una conferencia en el microcine del Ministerio de Economía, no hay palabra del Presidente, ni entrevistas del “mejor ministro de Economía de la historia”, ni catarata de tuits, ni medidas del BCRA que logren aquietar las aguas en los mercados.

Lejos de eso, asoman descoordinaciones en la comunicación del Gobierno y un puñado de argumentos remanidos: el “aguinaldo”; “la volatilidad” de los mercados”, “el sistema se está adaptando” a nuevas reglas de juego.

Al igual que en la conferencia de Economía la comunicación de ayer fue tan confusa que el propio ministro se puso a responder en redes sociales consultas de economistas cercanos al Gobierno como Iván Carrino o Ariel Sbdar. Un detalle de color: Carrino agradeció las respuestas de quienes lo ayudaron a “entender” el nuevo mecanismo anunciado. El mensaje de agradecimiento fue compartido por la cuenta que se le atribuye al estratega de comunicación, Santiago Caputo, @SnakeDocLives.

A su vez, la cuenta a través de la cual hablaría el principal asesor presidencial no perdió oportunidad para castigar al abogado constitucionalista Daniel Sabsay, quien reclamó acciones en el tema dólar: “El constitucionalista que no entiende la Constitución dice que el programa económico está mal”, ironizó.

El desaguisado comunicacional fue tal que el propio ministro se vio obligado a dar una entrevista horas después del anuncio del Presidente en radio Mitre. “La brecha se va a volver a acortar”, dijo el ministro Caputo en la segunda entrevista que dio en la última semana. Toda una rareza tratándose de un ministro que habla poco.

También sacó chapa con la suba de los precios: “A la inflación le estábamos ganando por puntos y este es el golpe de knock out”.

Milei y Caputo se encuentran juntos en el norte de EE.UU. disertando ante grandes inversores. Vuelven mañana al país, cuando el mercado de su veredicto respecto de los anuncios del fin de semana.

Las tensiones en el frente cambiario se combinan con el último índice de inflación alcista, con los datos del desplome de la actividad económica, con la caída de ventas y con el incipiente crecimiento del desempleo. Un escenario complejo que parecería no tener reversión en el corto plazo.

El anuncio de Milei llega también en la semana en que el FMI contradijo a Caputo al señalar que “no hay cronograma” para alcanzar un nuevo acuerdo, algo que desde el gobierno aseguran que se está conversando. La falta de plazos para un nuevo acuerdo con el organismo aleja a su vez la eventual llegada de fondos frescos.

El telón de fondo de los anuncios está relacionado con la falta de fecha para el levantamiento del cepo, elemento que genera cada vez más inquietud dentro y fuera del Gobierno. El propio presidente puso en los últimos días como condición para las modificaciones del esquema cambiario que haya inflación 0%.

Son cada vez más los economistas cercanos al Presidente que señalan que sin el levantamiento del cepo no llegarán inversiones y que sin la llegada de inversiones, no se podrá romper el “techo de cristal” que dejó Cristina Kirchner en 2011, desde cuando Argentina no crece.

En la disertación que el Presidente realizó en la Bolsa de Comercio el miércoles pasado, se escuchó a diversos empresarios quejarse por la falta de una fecha para el levantamiento de las restricciones cambiarias. También hubo quejas sobre la “larga” y “aburrida” clase de economía.

“Digan la verdad”, lanzó CFK por la intervención

La expresidenta Cristina Kirchner salió a responderle a Javier Milei, luego de que el Presidente anunciara que a partir de mañana el BCRA venderá dólares en el mercado del CCL para aquietar la brecha y darle tregua a la tensión cambiaria. “Deje de volver locos a sus seguidores y dígales la verdad de la milanesa”, lanzó sobre las medidas.

“... va a UTILIZAR LAS RESERVAS DEL BCRA para INTERVENIR EN EL MERCADO de dólares financieros, porque la brecha con el dólar oficial se le está yendo a la… usted ya sabe”, sostuvo la líder del peronismo, quien al mismo tiempo agregó que el ruido en el dólar genera inflación.

“Por más superávit fiscal que tenga (aunque sea trucho e insostenible) el problema central de la Argentina y su economía bimonetaria, con hiperendeudamiento en moneda dura, es la escasez de dólares”, explicó Cristina, esgrimiendo un razonamiento que ha repetido en varias oportunidades.

“No pierda más tiempo organizando actos de Billiken sobre la cuadratura del círculo, piense que lo han elegido por cuatro años y tiene la oportunidad de convocar a las distintas fuerzas políticas y sectores sociales a discutir en serio el destino de nuestro país”, exhortó por último la referente de la oposición.

Y es que Cristina ha planteado en sus últimas apariciones públicas la necesidad de alcanzar acuerdos entre todos los sectores de la política, en cuestiones como el endeudamiento externo. Cree que ese diálogo se debe dar desde el Congreso.