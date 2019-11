El día que Alperovich incomodó a una periodista al aire y se "disculpó": "No sé qué le molestó"

El senador por la provincia de Tucumán José Alperovich fue denunciado por una sobrina por abuso sexual y por violentar su "integridad física, psicológica y sexual" durante los años que trabajó junto a él. Al conocerse la acusación, resuena aún más el incómodo momento que hizo pasar a una periodista meses atrás durante una entrevista en vivo, cuando Alperovich respondía las preguntas de la comunicadora con comentarios sobre su aspecto físico.

El clima tenso se dio cuando los periodistas, Carolina Servetto e Indalecio Sánchez, entrevistaban al exgobernador para el programa "Buen día", que se emite por La Gaceta play. En ese momento, el senador era candidato a Gobernador por la lista "Hacemos Tucumán", luego de las internas que generaron la ruptura con el actual mandatario Juan Manzur, quien lo echó mediante un decreto de su cargo de asesor del Poder Ejecutivo provincial.

Al comienzo de la emisión, ante la primera pregunta, Alperovich respondió que le gustaba mucho el lugar, y acotó: "Es muy lindo el lugar. Como esta chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta", entre sonrisas y buscando la complicidad de Servetto, a quien se la ve molesta e incómoda.

Más adelante, hablando sobre su candidatura y la situación política de Tucumán, volvió a intercalar un comentario referido a la periodista, luego de decir que si ciertos dirigentes no dejaban de ser funcionarios de la provincia, él prefería no asumir. “Si no me voy a pasear más tiempo, a Miami con mis nietos, o la puedo mirar más tranquilo a esta preciosura”, disparó, una vez más.

Mientras el colega de Servetto se reía junto al senador, a la periodista se la notaba seria. En ese momento, eludió el comentario y le preguntó: "Por qué no vino antes (al programa)? Lo invitamos muchas veces". "No, fue una sola vez, no fueron muchas veces. No te sale ponerte en mala, ¿sabés?", le contestó Alperovich.

Al respecto, la periodista argumentó: "No es de mala, quiero saber por qué no vino". Fue tras esa pregunta que el senador fue más allá y la comparó con su mujer: "Pero fue una vez, no muchas veces. Siempre volvés para atrás, me haces acordar a mi señora vos", le dijo.

Luego de que trascendiera lo sucedido, el ex gobernador habló sobre el tema este miércoles en el programa Vivo Tucumán, por la señal de Telefé. Si bien se disculpó, dejó en claro que no estaba al tanto de qué podría haberle molestado a la periodista. "Es una gran chica, no sé qué es lo que le molestó. Pero si algo la molestó le pido disculpas de corazón", sostuvo y detalló que no comprendía por qué sus comentarios generaron repudio.

Una sobrina del senador José Alperovich lo denunció por violación

Denuncia. La joven de 29 años que denunció al senador eligió mantener su identidad bajo el anonimato ante los medios. Desde UFEM, confirmaron a PERFIL que la denuncia fue efectuada este viernes 22 de noviembre, y que la caratula de la causa es “Sobre denuncia”. Sigue su curso en el Juzgado Nacional, Criminal y Correccional N35 y en la Fiscalía N 10. A través de una carta abierta, publicada por el diario La Gaceta de Tucumán, la sobrina de Alperovich relató los abusos que según ella sufrió de parte del exgobernador.

"(...) Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe. El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él. (...)", cuenta la joven en un tramo de la denuncia.

