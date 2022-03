Diego Molea y el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura: "Nos trajo más problemas que soluciones"

El expresidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, conversó con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil acerca de qué sucederá con dicho organismo después del fallo de la Corte Suprema.

F: Diego vos no podes iluminar de qué va a pasar con el Consejo de la Magistratura danos un balance de la situación, cuáles vos crees que son los desafíos que se enfrentan y en cuáles son los riesgos que tendríamos que procurar que no ocurran.

Existe un fallo de la Corte del 16 de diciembre del año pasado donde se declara inconstitucional la ley actual vigente del Consejo de la Magistratura e impone un plazo de 120 días para que el Congreso de la Nación dicte una nueva ley, caso contrario que se integre con la cantidad que preveía la ley anterior, la ley del 98. El 15 de abril es el momento donde se cumplirían los 120. El Congreso, en particular el Senado de la Nación ha iniciado el tratamiento de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, para dictar una nueva ley. Este proceso necesita aprobación en ambas cámaras para luego convertirse en ley.

Lo que vemos hoy es que ese plazo, conociendo los términos legislativos, por más que haya acuerdo con ley, no va a ser antes del 15 de abril. Nos encontramos en un limbo jurídico, para llamarlo de alguna manera, porque lo que plantea la Corte en ese fallo es que si en esos 120 días no se dicta una nueva ley serán nulos todos los actos del Consejo de la Magistratura.

Entre los actos del Consejo existen la votación de ternas, tomar exámenes, analizar expedientes disciplinarios de jueces pero también está en cabeza del Consejo de la Magistratura la administración del Poder Judicial de la Nación. Estamos trabajando como lo hicimos en enero, no tuvimos feria porque estuvimos trabajando pero no estaríamos llegando antes del 15 de abril. Si ese día no hay nueva ley ni tampoco se eligen los siete nuevos representantes para integrar el Consejo, con el número que establecía la ley anterior, nos encontramos con algunos inconvenientes.

Diego Molea: "La libertad de expresión es un valor que tenemos cuidar entre todos"

F: Conociendo tu responsabilidad no dudo que están dejando de los mecanismos administrativos para que funcione después el 15 de abril. Ahora déjame entender la situación de fondo: en noviembre había y habrá elecciones en las autoridades del Consejo de la Magistratura. ¿Vos serás el presidente hasta noviembre?

No no, yo era presidente hasta febrero, las presidencias duran un año. A mí me eligieron presidente del Consejo el 18 de febrero del 2021 y mi mandato fue hasta el 17 de febrero del 2022. Y ahora ascendió el señor Alberto Lugones.

F: ¿No sería lógico en ese contexto que la Corte hubiese dado un plazo que llegara a noviembre para que el ordenamiento de los integrantes siguiera el plazo que ya está previsto en el propio Consejo, es decir, mantener la misma idea pero que en lugar de haber sido hasta el 15 de abril fuera hasta el 18 de noviembre?.

Comparto su criterio, el voto del doctor Lorenzetti va en ese sentido, o sea los cuatro ministros de la Corte declaran la inconstitucionalidad de la ley. Sin entrar a polemizar porque yo soy muy respetuoso de los fallos judiciales y deben cumplirse, pero en este caso en la imposición de los 120 días creo que la Corte comete un error porque no logra visualizar los problemas que se pudiesen dar si el Congreso dictase una nueva ley. Los fallos deben traer solución a los problemas y no más problemas.

Yo creo que lo más lógico hubiese sido lo que plantea el doctor Lorenzetti en su voto, donde él dice que es inconstitucional a partir de noviembre del 2022 si no dictan una nueva ley, entra en vigencia la del año anterior. Funcionó hasta 2006 esta ley, para qué apurar esto 120 días por un mandato o elegir consejeros por seis meses no le encuentro sentido, pero los fallos son para acatarlos. Lo cierto es que para lo que estamos trabajando dentro del Consejo de la Magistratura esto también nos trajo más problemas y no soluciones.

F: Por un lado tenemos que la resolución de la Justicia, desde el punto de vista del timing no parece haber sido muy exitosa y desde el punto está legislativo, ¿hay una responsabilidad por parte del Congreso de no resolver el tema de una nueva ley? ¿Vos crees que se va a resolver con cierta premura? ¿Crees que se va a aprobar en Senadores pero no en Diputados? ¿Cuál es el pronóstico y el diagnóstico respecto de cómo actuó el legislativo y cómo cree que va a actuar en el futuro?

Yo creo que va a tener media sanción en el Senado, este proyecto así como está no tendría el número que necesitaría en Diputados así que van a estar obligados todos los sectores políticos si tienen responsabilidad ciudadana, republicana y también asumen y no se enojan porque les están imponiendo un plazo bajo.

Esa ley tiene que tener un equilibrio como plantea la Constitución, donde los estamentos responsables de los académicos, abogados, jueces no sea menor al poder político que son diputados, senadores y representantes del Estado. Sobre ese equilibrio versa el fallo. El proyecto del Ejecutivo viene a corregir esa falencia porque plantea un número distinto de 17 miembros, donde serían siete los representantes de la política y diez de los espacios más técnicos.

F: Vos fuiste elegido por unanimidad, por todos los rectores, vos representas casualmente ese sector académico, en su momento estuviste al frente en alguna zona del país de la colegiatura de abogados, ¿vos ves posible que en noviembre haya un Consejo en el cual la presidencia sea de un sector no político y, en ese caso en particular, con tus propios antecedentes de haberlo sido, con esa unanimidad de los rectores, ¿Te ves como candidato a ocupar nuevamente la presidencia del Consejo con las nuevas autoridades y una eventual nueva ley a partir de noviembre?

Me he tomado con mucha responsabilidad la presidencia el año que me tocó ejercerla he aprendido mucho. Depende de acuerdos de distintos sectores. La presidencia por la presidencia misma no sirve.

Tanto el gobierno anterior como este han hecho anuncios de que iban a modificar el Consejo de la Magistratura y el único proyecto presentado fue en octubre o noviembre del año pasado, nunca un proyecto presentado por el Ejecutivo, hubo muchísimas propuestas de legisladores, no hubo una voluntad política cierta.

La Corte tiene muchísima gestión, son cuatro jueces que tienen que dictar fallos complejos, son la última instancia, son la última voz institucional de nuestro país y también tienen la gestión de la Corte en sí, con lo cual incorporar al presidente de la Corte la gestión de la Presidencia del Consejo para mí es complejo.

Hubo una madurez institucional, la política nunca presidió el Consejo, siempre fueron los otros estamentos, creo que habría que ir por ese camino. Yo creo que la Corte podría o no integrar el consejo, no presidirlo porque tiene demasiadas actividades en sí el presidente de la Corte, pero tampoco tendría que ser alguien de la política.

F: En ese caso, ¿sería del mundo del mundo académico, del mundo de los abogados?

De los abogados o de los jueces o académicos y ojalá que la nueva ley vaya por ese camino.