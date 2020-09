Diferencias en el empresariado por la reestructuración de las deudas privadas

La medida que “invita” a las empresas a reestructurar sus deudas generó rechazo en parte del sector empresario, mientras que otras firmas comenzaron a canjear sus obligaciones. Entre las que ya comenzaron a reperfilar sus deudas están el Banco Hipotecario o Aeropuertos Argentina 2000, que se suman a Telecom e YPF, que ya tenía la operación en marcha.

Por su parte, el Foro de Convergencia –que nuclea cámaras empresariales– emitió un comunicado ayer donde cuestionó la medida. Según indicaron, “la sustentabilidad futura de la Argentina está en juego”.

“La resolución que impide que compañías argentinas puedan acceder al mercado de cambios para cancelar sus obligaciones en dólares, coartando cualquier posibilidad de nuevo financiamiento al sector privado, va en la dirección contraria a la recreación de un clima de inversión indispensable hacia el futuro”, indicó la entidad.

“La situación económica, producto de una larga recesión, con déficit fiscales elevados e imposibilidad de obtener nuevo financiamiento en el corto plazo”, señalaron.

Para el Gobierno, pese a la pandemia, las empresas se desendeudaron de forma inédita y están en niveles bajos de endeudamiento. Parte de esa política puede haber estado vinculada a presiones desde las casas matrices en función del tiempo que demoró el acuerdo con los bonistas, que pudo haber generado incertidumbre, según reconocen los funcionarios.

“Hace 15 días tomamos una medida muy positiva para las empresas que pasó desapercibida. No queremos que las empresas dejen de tener deuda afuera. Las empresas que programen sus vencimientos y se financien en el mercado internacional, pueden dejar esos fondos en el exterior. No necesitan entrarlo a Argentina y eso no los inhibe de ir al contado con liquidación ni operar en el mercado oficial para pagar deudas comerciales”, explicó el vicepresidente segundo del Banco Central, Jorge Carrera, en declaraciones a FM Millennium.

Según la calificadora Fitch, los controles de capital de esta semana “crean nuevos obstáculos para los emisores corporativos argentinos en su intento de pagar su deuda en moneda fuerte”. Las empresas con vencimientos fuertes entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo de 2021 puede optar por refinanciar el capital con nueva deuda local o buscar aprobación para reembolsar el 40% del capital pendiente; o proponer una oferta de canje por la porción restante.

Fitch estima que cerca de la mitad de las 17 empresas argentinas calificadas tienen vencimientos que se verán afectados. La mayoría de estos emisores tienen liquidez suficiente, como Albanesi, Genneia, IRSA y Petroquímica Comodoro Rivadavia. Esto es similar en términos a las ofertas de canje de Telecom Argentina e YPF, que ya fueron presentadas.

YPF. “Existe incertidumbre sobre cómo los controles de capital anunciados afectarán a YPF y Telecom Argentina, ya que ambas ofertas de canje se completaron recientemente. YPF canjeó el 60% de su bono internacional de US$ 1.000 millones de marzo de 2021”, según indicó la calificadora.

Guzmán llegó al 99,41%

El Ministerio de Economía anunció que alcanzó al 99,41% la adhesión final al canje de deuda pública denominada en moneda extranjera emitida bajo ley local.

Economía indicó que al finalizar el período de adhesión tardía, el 15 de septiembre último, alcanzó ese nivel total de adhesión a los títulos elegibles.

Los tenedores que aceptaron la invitación de la Argentina recibirán nuevos bonos a ser emitidos que se liquidarán el 21 de septiembre próximo, indicó Economía.

Destacó que cerca del 51% de los tenedores remanentes de títulos elegibles participaron en esta última etapa de la invitación, permitiendo alcanzar la aceptación del 99,41% de la totalidad de los bonos. El Bonar 7,75% 2022, Bonar 7,875% 2025, Bonar 7,875% 2027 y Bono Nación 8% tuvieron adhesión total.