Doble discurso: las críticas del Gobierno a las medidas económicas que aplicó tras la derrota

Al igual que en los últimos años, el Gobierno nacional debió reflotar esta semana -luego de la escalada del dólar tras las PASO para remontar su performance de cara a octubre- algunas de las iniciativas que más criticó de la oposición. Acá, las propuestas más repudiadas de los últimos tiempos que finalmente la administración de Mauricio Macri llevó a cabo.

Ley de abastecimiento

Tras el fracaso de conversaciones con las petroleras, el gobierno nacional decidió este jueves aplicar la ley de abastecimiento para garantizar el congelamiento de precios de las naftas tras la escalada del dólar. La norma, que fue aprobada en 1974 y modificada en 2014 por el kirchnerismo, contó durante la gestión anterior con grandes detractores dentro del oficialismo.

(La reforma "viene a poner por escrito las barbaridades que hacía (el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo) Moreno sin tener ley", expresó por esos días Macri en declaraciones radiales. "Si nosotros hacemos leyes que no existen en ninguna parte, que no existen en Brasil, en Chile, en países hermanos con los cuales competimos para que las fábricas vengan a instalarse acá, lo que vamos a lograr con leyes que asustan es que no haya inversiones", lanzó.

La llamada "ley de abastecimiento" es sólo un permiso para apretar arbitraria e impunemente. En democracia no puede haber eso — Federico Pinedo (@PinedoFederico) September 14, 2014

En la misma línea, Fderico Pinedo también opinó por esos días: "La llamada 'ley de abastecimiento' es sólo un permiso para apretar arbitraria e impunemente. En democracia no puede haber eso". A sus dichos también se le sumó el siempre polémico Fernando Iglesias. "Qué macanudos los de CAME. Apoyan una ley de abastecimiento stalinista con la condición de que no los afecte", recalcó.

La norma que será aplicada en el caso de las naftas permite al Gobierno "establecer, para cualquier etapa del proceso económico, precios máximos y mínimos, márgenes de utilidad" y congelarlos. También reducir o eliminar impuestos para la importación así como restringir o prohibir las exportaciones.

Qué macanudos los de CAME. Apoyan una ley de abastecimiento stalinista con la condición de que no los afecte. #conmiPymeNO — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) October 30, 2014

Suspensión del IVA

En 2017, el líder del Frente Renovador Sergio Massa solicitó al gobierno nacional la eliminación del IVA en las tarifas de servicios públicos, que actualmente representa el 21% de los gastos. Por esos días, Macri le había pedido a los gobernadores que redujeran los impuestos para afrontar la drástica suba de tarifas en los servicios básicos. Massa calificó de "insuficiente" la medida del mandatario y presentó un proyecto de ley para "la eliminación al impuesto al valor agregado en alimentos, esto va a reducir un 20 por ciento el costo de los alimentos"

"Las cuentas de los servicios están destruyendo la economía de familias, Pymes, clubes de barrio, jubilados y tantos otros. Bajar el IVA es bajar el 21 por ciento las tarifas. La mayor presión de impuestos es del gobierno nacional", manifestó en aquella época el exintendente de Tigre. La iniciativa causó rechazo en las primeras líneas de Vamos Juntos.

"Es una persona tribunera que dice lo que la gente quiere escuchar", disparó por entonces Marcos Peña. A sus críticas se le sumaron, poco después, las de la vicepresidenta Gabriela Michetti. "Decir que se puede bajar los precios con el déficit que dejó el gobierno anterior es tomarle el pelo a la gente, faltarle el respeto" y consideró que ese proyecto "es desatinado, es hacer populismo".

En 2016, el Gobierno había sancionado un proyecto de ley con la firma del jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. La iniciativa -diferente a la actual, que suspende el IVA por tres meses en productos básicos- proponía un reintegro de hasta 15% del IVA en las compras efectuadas por los beneficiarios de planes sociales con las tarjetas de débito atadas a las cuentas bancarias en las que se percibe el beneficio. La ley fue aprobada por unanimidad en el Senado en junio de 2016.

Precios Cuidados

La política de control de precios fue una de las principales críticas de Cambiemos antes de llegar al gobierno nacional. “Yo quiero que los argentinos puedan ir al supermercado en la primera semana del mes, en la segunda, en la tercera o al quinto mes y que los precios sean los mismos, como les pasa a los uruguayos, a los chilenos, a los paraguayos que no les aumentan los precios todas las semanas. Viven en economías estables porque no tienen inflación”, decía Macri en plena campaña, por noviembre de 2015.

Macri, en noviembre de 2015.

Por esos días, el actual presidente abogaba por el "fin de Precios Cuidados" y aseguraba que ese listado que había entrado en vigencia en 2014, y que durante el kirchnerismo fue actualizado en ocho ocasiones, eran "una mentira que existe en poquísimos casos”. Además, afirmaba que su representatividad era "una muestra que no es la que alcanza a la mayoría de la gente”.

Lejos de aquellos tiempos, finalmente en noviembre de 2018 el Gobierno avanzó con el control de precios es un escenario inflacionario como el actual, tras una escalada del dolar y aumentos de precios que llegaron hasta el 30 por ciento. En aquel momento, se conformó una nueva lista de precios con el objetivo contrarrestar la inflación, que incluyó unos 550 productos de la canasta básica.