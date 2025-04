Dos exministros de Defensa criticaron a Luis Petri por autorizar a militares a detener a civiles en la frontera norte

Los exministros de Defensa Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena, junto con el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, cuestionaron la legalidad de la orden del actual encargado de la cartera, Luis Petri, que habilita a las Fuerzas Armadas (FFAA) a detener a civiles que hayan cometido delitos de flagrancia en la frontera norte.

La autorización para realizar detenciones busca evitar imputaciones por acciones que puedan ser denunciadas ante la Justicia y, según Petri, esta decisión ya está prevista en un decreto. Fue anunciada en el marco del “Operativo Roca”, que consiste en el despliegue de 1300 a 1500 militares en el norte del país.

“La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la nación. Solo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas”, escribió el ministro Petri en su cuenta de X (ex Twitter).

Además, el funcionario defendió la medida y justificó su decisión: “Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, EEUU lo acaba de anunciar en enero, porque acá algunos se escandalizan? Si, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar”.

Sin embargo, López Murphy consideró que la ley de Seguridad Interior “impide el empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de misiones” y remarcó que la información de la autorización “no se ha hecho pública” por el momento.

“Una ley tiene jerarquía superior a un decreto y a una resolución. Las Fuerzas Armadas no tienen autoridad para llevar a cabo esta acción, ya que no tienen función policial. Además, estamos sustrayendo a las Fuerzas del cumplimiento de su misión específica”, señaló el actual diputado por Hacemos Coalición Federal (HCF) en diálogo con Clarín.

Por otro lado, Jaunarena sostuvo que la movilización de efectivos hacia la frontera es “contraria a lo estipulado por las leyes de Defensa y Seguridad Interior” y, en línea con López Murphy, consideró que una resolución ministerial no es suficiente para modificar una ley.

Los abogados y exministros de Defensa Ricardo López Murphy (1999 – 2001) y Horacio Jaunarena (1986-1989/2002-2003)

“Lo que corresponde es que nuestro Gobierno, junto con los legisladores, sean oficialistas u opositores, se aboquen a modernizar el plexo normativo para procurar un adecuado control y vigilancia de nuestras fronteras, con una clara definición de los roles y misiones que tengan las FFAA y de Seguridad”, agregó el exfuncionario.

Por su parte, el abogado Sabsay remarcó que las Fuerzas Armadas “están para detener ataques desde el exterior” y “no para detener civiles”. "Me extraña porque Petri es una persona muy apegada a la ley. Espero que esto no sea cierto. De ser así es ilegal porque una ley debe ser modificada por otra ley, no por un decreto o una resolución secreta", dijo el constitucionalista en Radio Rivadavia AM 630.

En el mismo sentido que López Murphy y por Jaunarena, el abogado cuestionó la existencia de “leyes secretas” durante un período democrático, y aseguró que la normativa debe ser “conocida por todos”.

