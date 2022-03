Edgardo Kueider: "Si íbamos al default, seguro no íbamos a poder ganar las elecciones. No había opción"

El senador nacional por la provincia de Entre Ríos del Frente de Todos, Edgardo Kueider, habló con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil respecto a su visión sobre la realidad económica y las internas dentro de su partido.

F: ¿Cuál es su visión de lo que está pasando en la economía, con la inflación y la necesidad de cerrar las cuentas fiscales?

Es un gran desafío, porque tenemos un contexto internacional que va en sentido contrario a la necesidad que tenemos en cuanto a lo de la inflación. Pueden ser oportunidades para algunos sectores pero sí ejercen presión sobre las commodities y eso, por supuesto, también tensiona todo lo referido a la inflación.

El gobierno tuvo un gran desafío a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso debería provocar una calma en los mercados, debería crear mayores divisas, predisponer mejor a la economía para que la divisa no suba. Eso puede ayudar y, acompañado de otras medidas, debería ayudar.

Es cierto que hay que poner desde todos los sectores un poco, bajar un poco el nivel de especulación de algunos sectores, que eso siempre existe y después abogar porque las medidas económicas surtan efecto y no haya nuevos embates.

F: Usted en este contexto percibe que, al igual que sucedió cuando se hizo la renegociación de la deuda privada, que se esperaba que una vez que se acordara ella hubiera una ola de positivismo en la economía, con inversiones, que finalmente no se produjo. Ahora podría estar sucediendo algo parecido, que las internas dentro del Frente de Todos hacen que este Acuerdo con el Fondo finalmente no logre producir ese efecto de optimismo, de inversión que usted plantea. Y en ese sentido le pregunto, usted integrante del Frente de Todos ¿se siente más cristinita que albertista?

Yo el acuerdo con el Fondo, en términos de economía, por supuesto que va a ayudar a esto porque va a contribuir a un proceso que sin el acuerdo con el Fondo se venía dando lentamente que era la recuperación de la economía, por lo menos así lo muestran los indicadores. Con esto, calculo yo que en mediano plazo se van a ver los resultados. Los indicadores de desempleo y demás van ayudando, los índices de exportación van ayudando, son datos muy alentadores para la economía del país, para todos los argentinos. Falta que eso llegue y capitalice en la economía real, de todos los ciudadanos pero es un proceso que, si seguimos en esta línea, se va a dar.

De qué se acusan el cristinismo y el albertismo

Hay que ordenar la política porque no termina de causar confianza en los mercados, entonces es importante que se resuelva esta cuestión, se ataque como debe ser, sino vamos a estar siempre en una situación de incertidumbre. Acá siempre está la discusión, si es la política que ordena la economía o si la economía termina ordenando la política.

Eso lo veremos, esas teorías se irán evidenciando con el paso del tiempo, pero así las cosas, hoy estamos en esta situación, esperemos que quienes conducen la coalición, en algún momento se sienten a resolver estas cuestiones y sino, bueno, gobernaremos en la línea que viene marcando el presidente, el ministro de Economía y los resultados de esa cuestión se irán manifestando con el paso del tiempo, hasta ahora por lo que veo en forma positiva.

F: Por lo que entiendo, entonces, en sus palabras, es que usted está del lado albertista, porque usted plantea el diagnóstico de que la economía se puede recuperar, que el acuerdo con el fondo es positivo para la economía en contraste con el diagnóstico que hacen desde el kirchnerismo más duro, de que copn este acuerdo se van a perder las elecciones porque la economía no va a mejorar.

Yo lo planteé cuando discutíamos el tema del acuerdo con el Fondo. No hay muchas opciones acá: o acordamos con el Fondo o vamos a una situación de default. Si íbamos al default, seguro no íbamos a poder ganar las elecciones y los argentinos iban a padecer una situación muy complicada, que ya la hemos vivido en otras épocas. No había opción.

Yo no sé si el acuerdo es bueno, yo no estuve en las negociaciones con el Fondo. Es el acuerdo al que se llegó, el gobierno dice que es el mejor acuerdo al que pudo haber llegado. La verdad es que no tiene los ajustes que en otros momentos el FMI ha solicitado para otros países e incluso Argentina, en eso es más beneficioso que en otras oportunidades, es menos perjudicial.

La guerra albertista ya tiene su primera baja

F: ¿Usted se enrola con el presidente o con la vicepresidenta?.

Yo en esta posición, lo he manifestado ya públicamente en esta cuestión, es claro que primero era sostener la institucionalidad del país. Hay un presidente de la Nación, yo como integrante del FdT, de la coalición del gobierno. Cuando hicimos los acuerdos de unidad en su momento, hicimos el acuerdo en Entre Ríos y luego se anunció que el presidente de la Nación en una fórmula iba a ser Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, acompañamos esa fórmula, ese proyecto político y lo seguimos haciendo, tal como nos comprometimos con toda la sociedad, con el peronismo, los que integramos el peronismo en esa coalición.