Eduardo Duhalde reiteró: “Voy a hacer lo posible para que no gobiernen”

El expresidente Eduardo Duhalde reiteró este lunes 7 de junio sus dichos sobre el Gobierno del presidente Alberto Fernández. "Un gobierno debe irse en 2023 con las elecciones, no hay otra forma en democracia", aclaró. En ese sentido insistió en que hará "lo posible para que no gobierne".

"No puedo creer que ustedes piensen que es antidemocrático decir eso", sostuvo Duhalde en declaraciones con Luis Novaresio, en A24 y se refirió al proyecto en el que trabaja por la "unidad nacional".

"Vengo hablando de la unidad nacional, que todos me dicen que es imposible Hablé con todos. Estaba muy enojado porque le había mandado un mensaje al Presidente y le pedí que participara de una reunión como presidente del Justicialismo. Le pedí que pusieran a alguien para lograr esos consensos y no lo hizo", agregó.

El exmandatario insistió en la necesidad de la unidad nacional: "Es mentira que no se pueda lograr. Hay que intentarla", aseguró Duhalde, quien pidió "consensos".

"En 2023 este Gobierno debe irse y voy a hacer lo posible para que no gobierne, pero eso significa ganar las elecciones", dijo el expresidente para intentar aclarar sus dichos anteriores en los que había manifestado: "Voy a intentar que este Gobierno no siga".

Eduardo Duhalde: "Voy a intentar que este Gobierno no siga"

Consultado por la vacunación que recibió junto a su familia, antes de los tiempos establecidos, repitió que se trató de un ofrecimiento a todos los ex mandatarios. "El Gobierno me pidió que me vacunara a través de Ginés González García. Se comunicaron con Carlos Mao, mi ex secretario, y le dijeron que en dos horas me vacunaron. Nunca pedí que me vacunaran", explicó.