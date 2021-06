Eduardo Duhalde: "Voy a intentar que este Gobierno no siga"

El expresidente Eduardo Duhalde volvió a ser noticia por una polémica sobre el gobierno y el andar de la gestión nacional. Ya había dicho que se venía un nuevo golpe de Estado, también estuvo en el ojo de la tormenta por haber sido un vacunado VIP. Ahora, volvió a ser noticia por advertir que intentará "que este Gobierno no siga". Aunque, para evitar más críticas, dijo que se refería "ganando la elección"



"Entendemos a la sociedad argentina, que tampoco es de extrema izquierda o de extrema derecha. Entonces, voy a insistir, por lo menos, por este mes. Después, por supuesto, voy a tratar por todos los medios que este Gobierno no pueda seguir gobernando porque no tiene capacidad para hacerlo”, afirmó a Crónica TV. Y aclaró que la intención de su frase no era golpista: “Claro, ganando la elección quiero decir. Yo creo, sinceramente, que si no nos unimos los argentinos es muy difícil salir”. Sus mayores críticas fueron hacia Cristina, con quien aseguró que "no podría estar". La definió como "la presidenta de la República" y "una persona que se cree de izquierda y no quiere a Perón".



También le apuntó a Alberto Fernández: “Parece que bajó de Sierra Maestra, y lo conozco, es un gran amigo mío y yo no reniego de los amigos, pero lo que pretenden es una cosa que no tiene que ver con el peronismo, que es el gran movimiento del centro”. También cuestionó el trabajo del presidente al mando del Partido Justicialista: "La idea es tratar de lograr la unidad de los argentinos. Yo sé que para la mayoría es una utopía, pero he hablado con todos los partidos, me falta hacerlo con el presidente del PJ (Alberto Fernández), que no sé para qué es presidente si no se ocupa del partido". Y agregó: "Si no se puede ocupar porque tiene mucho trabajo, que designe a otro compañero".



Los Duhalde están trabajando para la candidatura de Florencio Randazzo. Apuestan a agrupar el peronismo que no está de acuerdo con el Frente de Todos ni quieren ser parte del "Peronismo republicano" que plantea Miguel Ángel Pichetto dentro de Juntos Por el Cambio. Inclusive, según pudo saber PERFIL, "Chiche" Duhalde quiere ser candidata, aunque aún no le garantizaron un lugar en las listas.



Golpe

El ex presidente aseguró que planteó públicamente la posibilidad de una interrupción democrática porque un militar le dijo que había sectores de las Fuerzas Armadas que "estaban preparando un golpe de Estado" en la Argentina. "Me dijeron que estaban preparando un golpe de Estado", aseguró el ex mandatario, y relató que apenas se enteró sintió "miedo" y llamó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que lo derivó con el ministro de Defensa, Agustín Rossi.



Luego fueron noticia por vacunarse antes de tiempo. Sin embargo, la ex senadora Chiche Duhalde manifestó que no se consideraba una "vacunada VIP". "Estoy muy cansada porque no me considero una vacunada VIP, y estoy harta de escuchar en los medios que me incluyen. Me da bronca, tristeza y vergüenza", indicó. La exsenadora expresó: "Cuando muchos periodistas me equiparan con (Carlos) Zannini me da bronca, porque no soy eso, siempre me comporté correctamente, nunca nadie tuvo nada que decir de mi trabajo".



RI/FL