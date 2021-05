Chiche Duhalde: "No soy vacunada VIP, creí que venían a vacunar a un expresidente y a su esposa"

Luego de que fuera protagonista cuando se desató el escándalo del "Vacunatorio VIP" por estar entre los inoculados de manera irregular, la ex senadora Hilda "Chiche" Duhalde manifestó que no se considera una "vacunada VIP" pero que atraviesa un momento de "bronca, tristeza y vergüenza".

"Estoy muy cansada porque no me considero una vacunada VIP, y estoy harta de escuchar en los medios que me incluyen. Me da bronca, tristeza y vergüenza", indicó la ex primera dama en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia.

La ex senadora expresó: "Cuando muchos periodistas me equiparan con Zannini me da bronca, porque no soy eso, siempre me comporté correctamente, nunca nadie tuvo nada que decir de mi trabajo".

"Ya pasaron tres meses y medio de que vinieron a casa a vacunarnos, y yo creí que venían a vacunar a un ex presidente y a su esposa, que ya tienen más de 70 años. Después veo que se roban vacunas, que vacunan a La Cámpora, digo que no soy eso y me da bronca", manifestó.

En tanto, señaló que todavía no se dio la segunda dosis de la vacuna pero que se anotó para recibirla, aunque todavía no la llamaron.

"Hay mucha gente que está esperando la segunda dosis, no voy a pretender que conmigo hagan una excepción. Como vinieron, con mucha soltura, a vacunarme a mi casa, que se acuerden de la segunda dosis. Yo no tengo que ser una privilegiada", subrayó.

"Es la primera vez, en mi trayectoria personal, que sentí vergüenza de algo que hice. En esta situación, no me importa, me voy a seguir cuidando", concluyó.

Carlos Zannini no se arrepiente de haberse vacunado y reveló qué le dijo a Horacio Verbitsky

Zannini tampoco se consideró VIP

Las declaraciones de Chiche Duhalde se dieron en sintonía con las del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, quien defendió el "Vacunatorio VIP" en la noche del martes 11 de mayo. El funcionario contó lo que le dijo a Horacio Verbitsky, otro de los inmunizados de forma anticipada por el Gobierno, y confesó que no se arrepiente de haberlo hecho: “Sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme”, dijo.

Entrevistado por Alejandro Bercovich en Brotes Verdes (C5N), el funcionario justificó que su vacunación se haya realizado bajo la condición de “personal de salud”.

“El 20 de diciembre surge la resolución 2883, yo acudo a la autoridad sanitaria, porque estoy incluido como mayor de 60 años, con enfermedades prevalentes y como autoridad decisional. Se podía hacer, fui y lo hice”, explicó Carlos Zannini, quien a su vez recordó que le dijo a Horacio Verbitsky que estaba “equivocado”.

“'No tenés que actuar con culpa porque vos tenés derecho a eso, sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad. El problema surge por la falta de vacunas y no por quién se vacuna'”, le dijo Zannini a Verbitsky, según contó el propio funcionario en el reportaje.

JD CP