Cecilia González, vacunada en la embajada rusa: "No hay ningún vacunatorio vip"

A raíz de la nota de este medio sobre un vacunatorio en la Embajada de Rusia, la periodista y corresponsal del medio ruso RT Cecilia González habló con PERFIL para ofrecer su versión de los hechos y aclaró que no se trata de una vacunación de privilegio, sino que "es un derecho".

"No es un vacunatorio vip, RT es un medio público y los trabajadores formamos parte de lo que sería trabajadores diplomáticos. Es un derecho, no un privilegio", aclaró la periodista vacunada con la Sputnik V ante la consulta de PERFIL.

En esa línea, González explicó que RT (N.d.R.: Russia Today), es un medio público del estado ruso y que su inoculación se dio en ese marco, ya que se desempeña como periodista.

A su vez, mencionó que su inmunización no se produjo con los cargamentos que el Gobierno Nacional adquirió en el último vuelo de Aerolíneas Argentinas, sino que fue en un envío aparte. "En Rusia no hay escasez de vacunas y la que nos tocó a nosotros no forma parte de ningún cargamento de los que hizo Argentina", sostuvo, y agregó que "El gobierno argentino no tiene que dar explicaciones porque no pertenecen a ningún cargamento del estado argentino. Llegan aparte".

Por qué borró el tuit Cecilia González

Desde PERFIL se le consultó a la periodista Cecilia González el porqué de la eliminación del tweet donde afirmaba que había sido inoculada. "No estaba confesando nada", afirmó la periodista" y ante esto agregó que "todo el personal diplomático es vacunado y no sólo de Rusia, de otros países también".

Este medio se comunicó con la Embajada de Israel para saber si allí también funcionaba un vacunatorio para personal diplomático, y afirmaron que no. Por otro lado, PERFIL intentó hablar con la Embajada de Rusia para tener más precisiones pero no pudo hacerlo al cierre de esta nota.

"Borré el tuit porque mientras trataba de explicar la me estaban llegando mensajes de odio tremendos, desde deseos de muerte, de que la vacuna me haga mal, de que me deporten, y como yo escapo a los discursos de odio elegí borrar", explicó Cecilia González sobre las respuestas violentas que había suscitado su tuits.

Luego, la periodista concluyó diciendo que "todo el personal de gobierno que tiene disposición de vacunas, está vacunando a su personal", y además agregó: "Esto está pasando en todo el mundo".