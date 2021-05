Patricia Bullrich defendió la inoculación de Macri en Miami: "No usó una vacuna de los argentinos"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió este lunes 10 de mayo a defender al ex mandatario, Mauricio Macri, que se vacunó contra el coronavirus en Miami, Estados Unidos, pese a que había afirmado que no se iba a inocular hasta que "el último de los argentinos de riesgo" lo haga.

"No usó una vacuna de los argentinos, no se coló en la cola, no le sacó la vacuna a los mayores de 80 años. Hizo un viaje y bueno tuvo la oportunidad de vacunarse pero sin sacarle la vacuna a ningún argentino", afirmó la ex ministra de Seguridad entrevistada por el canal de noticias TN.

En esa línea, Bullrich agregó: "Fue a un congreso invitado y ahí se vacunó, pero no le sacó una vacuna a ningún argentino. No se coló en la cola, como decía el presidente Alberto Fernández, no hizo vacunatorio VIP, usó un viaje para vacunarse. Esa vacuna que no usó Mauricio Macri la va a poder utilizar alguien aquí en Argentina".

"Lo que tiene que hacer el oficialismo es tener vacunas para que no se vayan a vacunar al exterior, en el caso de Macri fue a un congreso y se vacunó. Pero no sabe el presidente que más de 20 mil argentinos se han vacunado en el exterior porque acá en Argentina las vacunas que tenían que llegar no llegaron, no sabe el presidente que aún no ha explicado porqué la vacuna Pfizer no se compraron habiendo tenido la oportunidad de comprar a buen precio, no sabe que la Astrazeneca no llegó y la Sputnik tenemos una dosis y no sabemos si vamos a tener la segunda", comentó.

Asimismo, continuó: "En esta realidad, hay muchísimos argentinos que se han ido a vacunar afuera del país y muchos lamentablemente no, no han llegado a vacunarse y muchos han muerto, entonces, lo que tiene que hacer el gobierno en vez de pensar si Macri por ir a Miami aprovechó y se vacunó, sin usar una vacuna para un médico, médica o un mayor de 60-70 años, en vez de usar esa vacuna, lo que tiene que hacer el gobierno es comprar vacunas, vacunar a los argentinos, y además terminar de entender que con su política de encierro lo único que hizo fue debilitar la economía, la salud".

Bullrich también apuntó contra el proyecto del Gobierno que establece la adopción de medidas sanitarias de restricción de acuerdo al nivel de riesgo epidemiológico de cada localidad del país.

"Una forma de conducir la pandemia que ha sido un fracaso"

"La gestión de la pandemia de este gobierno genera tanta incertidumbre, es tan mala que ¿qué vamos a hacer? le vamos a votar una ley para que el presidente diga esto se cierra, este no tiene clases. La semana pasada dijeron Bahía Blanca y Mar del Plata cierran, sin ningún argumento ¿por qué? porque gobierna Juntos por el Cambio, No le vamos a dar la posibilidad a este gobierno la oportunidad de manejar algo que durante 1 año no pudo manejar", expresó.

En ese sentido, agregó: "Nosotros hemos visto desde el 20 de marzo una saga de DNU que lo que han planteado es un encierro total en una mirada del gobierno que fue pensar que lo único que le preocupaba al gobierno era la salud, cuando somos el tercer país con más fallecidos del planeta, con una economía destruida, con una educación destruida, con muchos alumnos que aún no tienen clases en muchas partes del país, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires".

"Entonces este modelo de gestión de la pandemia es lo que ahora quieren convertir en ley, quieren que todos nos quedemos atados a una forma de conducir la pandemia que ha sido un fracaso, unido eso a las vacunas y al vacunatorio VIP, el uso discrecional de las vacunas por parte de los funcionarios del gobierno", concluyó Patricia Bullrich.

ED / DS