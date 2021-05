Patricia Bullrich: "El Gobierno no entiende el agotamiento de los argentinos"

La exministra de Seguridad de la Nación y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó la extensión de las nuevas medidas de restricción anunciadas por Alberto Fernández y dijo que “el Gobierno no entiende el agotamiento de los argentinos”.

“El Presidente nos mintió, nos dijo que eran 15 días, ahora son tres semanas más. El problema de fondo que tenemos acá, lo que les pasa a los chicos que no pueden tomar su comunión o ir a la escuela, es que nos han destruido la confianza, no tenemos autoridad sanitaria ni autoridad educativa ni un Presidente con confianza. Cada uno se las arregla como puede e interpreta las cosas como puede”, expresó en declaraciones a LN+.

Patricia Bullrich se refirió además a la campaña de vacunación. “El horizonte que viene es un horizonte de desastre. Hay cura para el coronavirus, sabemos cómo combatirlo. Con una vacuna. La Argentina no las tiene porque el Gobierno no planificó. En Israel, salen, en Estados Unidos también. Uruguay se llevó lo que nosotros no compramos de Pfizer. ¿Qué entregó Uruguay? ¿Colonia?”, dijo.

La exministra opinó también en contra de las medidas de restricción de circulación. “Las vacunas chinas no llegan más; sobre las de AstraZeneca nos dicen que hicieron una compra mala, y que no vienen. Y el Gobierno deja a las familias encerradas en una angustia insoportable”, recalcó.

“El presidente perdió autoridad, el ministro de Educación no puede hablar más. ¿Por qué se queda Trotta? ¿Por la plata que gana un ministro?”, aseguró sobre el conflicto educativo. “Cerraron los colegios de Mar del Plata, cerraron Mendoza; es la venganza hacia los niños que viven en lugares gobernados por Juntos por el Cambio”, sostuvo.

Bullrich afirmó que en el conurbano los chicos están “desesperados” por volver a la escuela. Y sobre el diálogo entre el Ejecutivo porteño, el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, contó: “Rodríguez Larreta pensó que podía tener un diálogo. Del otro lado le contestan que es todo lo que ellos piden, o nada”.

Por último, la dirigente del PRO concluyó: “Hacen negocios en medio de la pandemia. No tengo las pruebas, pero lo de Pfizer va a salir: es un negocio. Querían darle el monopolio al socio argentino de AstraZeneca. Un socio argentino te permite lo que no permite una empresa que cotiza en bolsa. Ginés González García se fue por el vacunatorio VIP pero se tendría que haber ido antes por el desastre que hizo. ¿Por qué no firmó para las vacunas de Pfizer?”.