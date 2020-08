Video | Duhalde explicó que habló del "golpe de estado" bajo un comportamiento "psicótico"

El ex presidente Eduardo Duhalde aseguró este jueves 27 de agosto que planteó públicamente la posibilidad de una interrupción democrática porque un militar le dijo que había sectores de las Fuerzas Armadas que "estaban preparando un golpe de Estado" en la Argentina.

"Me dijeron que estaban preparando un golpe de Estado", aseguró el ex mandatario, y relató que apenas se enteró sintió "miedo" y llamó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que lo derivó con el ministro de Defensa, Agustín Rossi.

En declaraciones al canal A24, Duhalde explicó el motivo de las declaraciones que realizó el pasado lunes sobre un eventual golpe militar y que generaron una fuerte polémica y rechazo de todos los sectores de la política nacional.

"Lo que a mí me motoriza y me moviliza es el miedo, el miedo profundísimo a los golpes militares", resaltó el ex mandatario nacional.

No obstante, admitió que "no tendría que haber dicho" que las elecciones del próximo año no se iban a realizar, y atribuyó esos dichos a "una desenganche de la realidad" o comportamiento "psicótico" momentáneo provocado por la pandemia y la cuarentena.

"No tendría que haber dicho lo de las elecciones, fue una respuesta vinculada a un desenganche de la realidad", subrayó Duhalde, y completó: "Se te escapa la tortuga".