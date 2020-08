Eduardo Duhalde: "No me arrepiento, llega una anarquía con olor a sangre"

Eduardo Duhalde generó conmoción política este lunes 24 de agosto al decir que no habrá elecciones legislativas en 2021 por un posible "golpe de Estado". Luego de que sus declaraciones generaran repudio del oficialismo, el expresidente ratificó su postura este martes y anticipó que "llega una anarquía con olor a sangre".

"Digo lo que pienso y no me arrepiento. Yo veo permanentemente que no nos damos cuenta de lo que pasa en la sociedad, sobre todo en la sociedad pobre, en las clases medias que se desmoronan. A mi criterio estamos viviendo un momento pre-anárquico", argumentó el exgobernador de la provincia de Buenos Aires entrevistado por Gustavo Sylvestre en Buenos Vecinos, ciclo que se emite por Radio 10.

Sobre la oposición, Duhalde dijo que "no son enemigos", sino que "son gente que tiene otra posición", y sostuvo que habló del tema con el presidente Alberto Fernández. "¿Te crées que yo no he hablado con Alberto de esto? ¿Vos te crées que los que se fueron del partido son enemigos nuestros? Se fueron porque tienen derecho a irse, la democracia es así. La presidenta del PRO no es enemiga nuestra, está (posiblemente) en las antípodas de nuestro pensamiento. Pero yo hablo con todos, siempre hablé con todos, y sé que acá están convencidos de que hay que juntarse", argumentó el exmandatario

Consultado por el "Gato" Sylvestre y Pablo Duggan sobre el origen del pensamiento sobre el posible golpe de Estado, Duhalde explicó: "Estamos hablando del país que más golpes militares ha soportado. En 53 años tuvo 14 dictadores militares que juraron como presidente. Es un país distinto a los demás. A nuestros vecinos no les pasó lo mismo: Brasil y Uruguay tuvieron uno solo, Chile tuvo dos, Paraguay tuvo tres. Es un país que viene con malísimos antecedentes".

El exintendente de Lomas de Zamora apuntó luego a la crisis económica y social profundizada por la pandemia de coronavirus y la cuarentena. "Ustedes, yo, mi familia, mis amigos, estamos bastante bien, comemos todos los días; pero la gente, las clases medias, y no por culpa de este Gobierno... Cuando el deterioro social llega a un límite de anarquía, ¿saben a qué tiene olor la anarquía? Tiene olor a sangre. Eso es lo que pasa en el mundo".

Noticia en desarrollo...