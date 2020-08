Luis Juez: "Duhalde que se quede cuidando a los nietos"

El ex presidente Eduardo Duhalde puso en duda la celebración de las elecciones legislativas de 2021 y sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández podría sufrir un golpe de Estado. "No va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares", aseguró el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires mientras participaba del programa "Animales Sueltos", por América.

Sus declaraciones provocaron toda clase de reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición. En este último segmento del arco político, una de las respuestas más contundentes provino del diputado por el Frente Civico de Cordoba Luis Juez.

En diálogo con Ahora Dicen, por Futurock.fm, Juez disparó: "Duhalde que se quede cuidando a los nietos. No tengo tiempo de escuchar esas pelotudeces".

Eduardo Duhalde: "No me arrepiento, llega una anarquía con olor a sangre"

Sobre los comentarios respecto a las comicios del año próximo, especificó: "No hay forma que no haya elecciones, no hay forma que no sostengamos el sistema democrático. No hay que alentar estupideces, ni en joda".

"Puedo ser un duro opositor, y puedo reputear al presidente y al gobierno, pero ya elegimos un sistema hace un montón de tiempo para vivir. No nos corremos. A mí me tocó más veces perder, pero no me da derecho a pensar que la solución viene por otro lado", argumentó el legislador.

Para el referente de Juntos por el Cambio en Córdoba, los comentarios de Duhalde fueron "una estupidez sin fundamento". "Mete miedo en un momento de miedo. No ayuda, intranquiliza. Profundiza la grieta".

Y concluyó: "Promover la idea de que esto puede suceder es una locura. Es un disparate".

Agustín Rossi rechazó el "golpe de Estado" de Eduardo Duhalde: "Es un escenario imposible"

Incendios

Sobre el fuego que azota a su provincia, dijo: "El fuego no cesa, hay una gran preocupación. Siempre pasa lo mismo, el desarrollo inmobiliario no para y este gobierno que lleva 21 años no le encuentra la vuelta. Permitieron el desmonte de una manera increíble".

Y agregó: "Ver la gente salir a apagar el fuego con baldes plástico es lamentable".

Reforma judicial

"Es absolutamente inoportuna la presentación de la reforma judicial. Requiere un piso mínimo de consenso, en Diputados no lo tenemos. Hace 30 y pico de año vengo pidiendo esto pero no tengo la posibilidad de discutirlo ahora con un debate profundo, con una mirada más federal, no tan porteña.

"Nos gustaría plantear un montón de cosas pero no están dadas las condiciones", agregó. "Es muy porteña la reforma. No se puede discutir la reforma de uno de los tres poderes vía Zoom. No es el momento", criticó por último.

EA/FeL