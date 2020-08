Agustín Rossi rechazó el "golpe de Estado" de Eduardo Duhalde: "Es un escenario imposible"

Eduardo Duhalde generó polémica este lunes 24 de agosto cuando planteó la posibilidad de un golpe de Estado en Argentina ante la crisis económica y social que profundizó la pandemia de coronavirus. El expresidente incluso planteó que no habrá elecciones legislativas el año próximo. "Es ridículo pensar que el año que viene va haber elecciones, porque Argentina es la campeona de la dictaduras militares", argumentó. Tras esas declaraciones, el ministro de Defensa Agustín Rossi rechazó esa posibilidad y aseguró que una hipotética interrupción del orden democrático "es un escenario absolutamente improbable en nuestro país".

"Un golpe de Estado es un escenario absolutamente improbable en nuestro país: las Fuerzas Armadas están absolutamente integradas al sistema democrático, quizás como ninguna otra fuerza del continente", afirmó el titular de la cartera de Defensa entrevistado este martes en Radio Rivadavia. "Tengo un trato diario con la realidad militar y diría que es imposible que un escenario de esas características tenga lugar en la Argentina de hoy. Hay un fuerte compromiso con la democracia y con la Constitución; yo no veo ningún desastre en el horizonte", desestimó el santafesino.

"Tengo una convicción que no va haber elecciones. Cuántas veces se cayó el sistema. Por supuesto se puede caer el sistema y por supuesto que Argentina puede tener un golpe", planteó Duhalde anoche en Animales Sueltos, ciclo que se emite por América. "No digo que Alberto Fernández tenga un golpe, no personalicemos", agegó, aunque luego sostuvo que "nadie puede ignorar que el militarismo se está poniendo de pie nuevamente en América Latina".

Sobre ese punto, Rossi explicó: "Tenemos un sistema político que tiene más o menos tensiones, pero que es un sistema fuerte: hace un año tuvimos elecciones, donde ganó un candidato y el otro aceptó el resultado, se hizo la transferencia del mando, funciona el Congreso a pesar de la pandemia, lo mismo que el Poder Judicial".

"Todos tenemos un respeto hacia Duhalde, por su historia política y por haber sido presidente en un momento difícil del país", comentó el ministro en otro reportaje, en diálogo con Wake up team de FM Delta. "De todo lo que dijo, lo que sí es cierto es que hace dos, tres años a esta parte, en otros países de América Latina las fuerzas armadas han tenido una mayor relevancia, ¿no? Él lo dice: Bolsonaro en Brasil, el golpe en Bolivia, la decisión de cerrar el Congreso en Perú", concedió el funcionario. "Pero me parece que trasladar eso hacia la Argentina es un error gravísimo", concluyó.

FF