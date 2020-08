Para Eduardo Duhalde, la reforma judicial "es un gran error"

Noticias Relacionadas Duhalde volvió a la Gobernación: Kicillof le abrió la puerta

El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, consideró un "gran error" al proyecto de la reforma judicial que impulsa el gobierno de Alberto Fernández. "El que gana gobierna y el que pierde también", agregó.

En declaraciones a CNN Radio, en el programa de María Laura Santillán, Duhalde argumentó respecto del proyecto del oficialismo que no está de acuerdo con "nada que no sea de consenso".

En ese marco, el exmandatario pidió: "Hay que votar las leyes de transparencia o anticorrupción". E insistió con el concepto de unidad y consenso para gobernar, en sintonía con los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner el pasado 17 de agosto: "Los que queremos la unidad de los argentinos no debemos entrar en peleas".

"Yo no me he peleado con nadie, no contesto las agresiones", dijo, y precisó que "si no hacemos una coalición como la que hice con Alfonsín no queda Argentina para nadie. Los dirigentes son conscientes que si no nos unimos, la Argentina sigue cayendo".

En esa línea, el ex presidente reiteró el concepto de "coalición" como el modelo de gobernar: "Los políticos no van a decir que quieren una coalición".

Consultado por la respuesta del gobierno ante el coronavirus, el ex jefe de Estado calificó de "extraordinario" como se manejó la dirigencia argentina cuando apareció a pandemia.

Asimismo, detalló que "durante la pandemia me mudé a Capital para no contagiar a Chiche".

