Fernández: "Alfonsín fue un tipo enorme, si viviera se quejaría de la elite económica"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que Raúl Alfonsín fue un hombre que lo marcó profundamente. "Fue un tipo enorme. Fue un demócrata", dijo. "Se paró frente a los poderes instituidos, y renegó de ellos. Estoy seguro de que si hoy Alfonsín viviera se quejaría de la elite económica que dice “Olvídense del coronavirus, que mueran los que tengan que morir y dejen que la economía funcione”.

En una entrevista concedida al periodista Jorge Fontevecchia, CEO de Perfil Network, el mandatario abrió las puertas de la Residencia de Olivos para hablar de salud, política, economía y los personajes de su entorno. Pero en el tramo final del reportaje, se abrió a preguntas más personales y narró su relación vitalicia tanto con el peronismo como con el radicalismo. "Soy peronista. Con muchas cosas, no. Pero Alfonsín fue un hombre enorme. El problema es cómo tipificamos a cada uno de estos partidos", dijo.

Fernández se definió como un "peronista muy institucionalista, muy democrático y muy republicano". Asegura ser "muy republicano, muy respetuoso de la república, de los derechos individuales" y lamenta que haya "una mirada en el no peronista que dice que hacen pero se llevan todo por delante, un cierto mensaje que dice “ustedes no respetan los derechos de otros”. "No siento eso. Porque cuando miro para atrás en la historia, el peronismo siempre fue víctima de persecuciones", analizó.

En el tramo final, Fernández relata que una vez le dijo a Alfonsín que "que no tenía la menor idea de por qué nunca lo había votado". "No tengo la menor idea de por qué no lo voté", dijo. Además, si miro retrospectivamente, en el año 83 yo voté a Italo Luder por conducta partidaria, como dicen. ¿Pero cómo pude haber votado a alguien que decía que la autoamnistía militar causaba efectos y no se podía revisar el pasado? Miro para atrás y digo que fue una locura haber hecho eso. ¿Y por qué no confié en Alfonsín? Porque veníamos de una generación que cantaba: Llamen al gorila de Alfonsín para que vea que este pueblo no cambia de idea".

A continuación, el fragmento más personal de la entrevista:

