Marcelo Longobardi y Jorge Asís cuestionaron el estado de Duhalde: "No está bien"

Eduardo Duhalde generó un tembladeral político y mediático este lunes 24 de agosto cuando anticipó que no habrá elecciones legislativas en 2021 por un posible "golpe de Estado", impulsado por la crisis económica y social que profundizó la pandemia de coronavirus. Las declaraciones fueron repudiadas por dirigentes del oficialismo y de la oposición, aunque el propio expresidente y su esposa, Hilda "Chiche" Duhalde, ratificaron sus opiniones. Tras la controversia, diversos periodistas cuestionaron el estado de salud del exgobernador, al que atribuyeron las polémicas frases.

Uno de ellos fue Marcelo Longobardi, quien descartó de plano las expresiones del exgobernador bonaerense." Ayer la Argentina profundizó su extravío político a niveles estrafalarios. Desde el presidente Fernández hasta el expresidente Duhalde en unas confrontaciones políticas con unos disparates importantísimos, todo muy tenso", sostuvo el conductor de Cada Mañana en Radio Mitre.

"El extravío de Eduardo Duhalde, nuevos récords de casos y los incendios en Córdoba" | El resumen de noticias de #CadaMañana con la información más destacada de la jornada https://t.co/NcqYxTvOSC — Marcelo Longobardi (@LongobardiM) August 25, 2020

"Yo creo que el doctor Duhalde debiera hacer silencio, digamos, y verse por un médico (sic), si me permiten el consejo. Perdón por lo hostil del comentario, pero yo presumo que el doctor Duhalde no está bien. Acá habría que ver cuánto tiene que ver con el estado de salud del doctor Duhalde. Perdón por lo que estoy diciendo, yo le tengo cierta consideración y lo he conocido muy bien, pero no me parece que no está en su sano juicio", dijo luego Longobardi.

En la misma línea, Jorge Asís, asiduo invitado a Animales sueltos (el ciclo de América donde Duhalde formuló sus declaraciones), también cuestionó la salud del exmandatario. "Muchachos, antes de dramatizar acepten, con cierta indulgencia, que tal vez el expresidente Eduardo Duhalde no se encontraba ayer en las mejores condiciones fisico-espirituales para ser entrevistado", publicó el escritor en su cuenta de Twitter.

Reitero. Muchachos, antes de dramatizar acepten, con cierta indulgencia, que tal vez el expresidente Eduardo Duhalde no se encontraba ayer en las mejores condiciones fisico-espirituales para ser entrevistado. — Jorge Asis (@AsisOberdan) August 25, 2020

"Es ridículo pensar que el año que viene va haber elecciones, porque Argentina es la campeona de la dictaduras militares. Nadie puede ignorar que el militarismo se está poniendo de pie nuevamente en América Latina. Tengo una convicción que no va haber elecciones. Cuántas veces se cayó el sistema. Por supuesto se puede caer el sistema y por supuesto que Argentina puede tener un golpe", sostuvo Duhalde anoche en Animales sueltos.

Tras el revuelo, el exintendente de Lomas de Zamora ratificó este martes sus dichos: "Digo lo que pienso y no me arrepiento. Yo veo permanentemente que no nos damos cuenta de lo que pasa en la sociedad, sobre todo en la sociedad pobre, en las clases medias que se desmoronan. A mi criterio estamos viviendo un momento pre-anárquico", opinó. Sobre la crisis económica y social, comentó que "cuando el deterioro social llega a un límite de anarquía, ¿saben a qué tiene olor la anarquía? Tiene olor a sangre".

Sin embargo, y en línea con los cuestionamientos de los periodistas, el propio exmandatario relativizó sus expresiones. "En medio de la pandemia nuestra psiquis está alterada. Los dirigentes en general hacen declaraciones que nunca las hicieron. Uno habla y después naturalmente y razonablemente toman de lo que uno habló un pedacito", advirtió.

FF/FeL