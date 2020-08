Uno por uno, todos los que le respondieron a Duhalde

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete: "Las declaraciones son relaciones inapropiadas. Tengo un gran respeto por el expresidente. Lo que sí queremos manifestar es que la Argentina ya ha decidido hace muchos años vivir en democracia apostar el régimen democrático", remarcó el ministro coordinador del gabinete de Alberto Fernández. Y prosiguió: "El grito de Nunca Más que se escuchó ese durante el gobierno de Alfonsín, fue una bandera para todos nosotros después. Para nosotros es importante destacar esto. Todas las diferencias se dirimen en la arena democrática, toda diferencia política"

Luis Juez, diputado del Frente Cívico de Córboba. "Puedo ser un duro opositor, y puedo reputear al presidente y al gobierno, pero ya elegimos un sistema hace un montón de tiempo para vivir. No nos corremos. A mí me tocó más veces perder, pero no me da derecho a pensar que la solución viene por otro lado", argumentó el legislador. Para el referente de Juntos por el Cambio en Córdoba, los comentarios de Duhalde fueron "una estupidez sin fundamento". "Mete miedo en un momento de miedo. No ayuda, intranquiliza. Profundiza la grieta".

Duhalde: "Argentina puede tener un golpe¨

Estela de Carlotto, titular de Abuelas: "Hoy 25 de agosto hace 42 años mataron a mi hija Laura; entonces, en honor a ella, le digo que yo doy el cuerpo si llega a haber una mínima intención de un nuevo golpe de Estado".

Agustín Rossi, ministro de Defensa: "Un golpe de Estado es un escenario absolutamente improbable en nuestro país: las Fuerzas Armadas están absolutamente integradas al sistema democrático, quizás como ninguna otra fuerza del continente", afirmó el titular de la cartera de Defensa entrevistado este martes en Radio Rivadavia. "Tengo un trato diario con la realidad militar y diría que es imposible que un escenario de esas características tenga lugar en la Argentina de hoy. Hay un fuerte compromiso con la democracia y con la Constitución; yo no veo ningún desastre en el horizonte", desestimó el santafesino.

Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, afirmó: "Parece mentira que haya sido Presidente; está negando esta dictadura, este genocidio que hubo en este país y añorando a quienes lo hicieron".



Leandro Santoro legislador el oficialismo porteño dijo que Duhalde "perdió los frenos" y dijo "una cosa gravísima" pero, sin embargo, consideró que no cree que "haya maldad" en sus declaraciones sino que son reflejo de "una falta de equilibrio personal".

Daniel Lipovetzky consideró "muy graves" los dichos de Duhalde y agregó: "Sobre todo porque los dice un expresidente. En la Argentina no hay lugar para golpes de Estado. Si a algún iluminado antidemocrático se le ocurriera intentarlo, ahí estaremos defendiendo la democracia,las instituciones y la celebración de elecciones".



Maximiliano Ferraro, itular de la Coalición Cívica-ARI, calificó de "irresponsable, grave y repudiable lo dicho por Duhalde", y afirmó que "entre todos los argentinos debemos estar unidos en la no violencia y defender el imperio de la Constitución Nacional, garantizar la República y la democracia".



Myriam Bregman diputada de CABA por la Izquierda analizó que a "los dichos de Duhalde" que "causaron mucho repudio habría que sumarle lo que hizo. ¡Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, presentes!", escribió.



Hugo Yasky, titular nacional de la CTA dijo a Télam que las expresiones de Duhalde "son claramente una incitación al golpismo" y consideró también que el exgobernador "juega a favor de los intereses de los sectores poderosos de la Argentina".

Qué dijo Duhalde en Animales Sueltos

El expresidente Eduardo Duhalde volvió a sugerir esta mañana la posibilidad de una ruptura del orden constitucional, opinó se atraviesa "un momento preanárquico" y ratificó sus dichos de anoche, en los que afirmó que "es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones" legislativas en el país, lo que siguió sumando el rechazo de referentes de todo el arco político, social y sindical. De esta manera corroboró sus dichos en el programa que conduce Luis Novaresio.